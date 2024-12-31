У нього особлива текстура, тож ця страва стане чудовим доповненням до святкової атмосфери. Як приготувати цей особливий салат розповідає 24 Канал з посиланням на Добрі новини.

Цікаво Салат на новорічний стіл: ця закуска маєш неперевершений вигляд та смак

Салат "Блискітка"

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 380 грамів курячого філе;

– спеції: суміш перців, чилі, м’ята, сушений часник – до смаку;

– соєвий соус – до смаку;

– олія – до смаку;

– 3 – 4 варені яйця;

– 140 грамів обсмажених грибів;

– майонез – до смаку;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 3 свіжих огірки;

– 150 – 200 грамів сиру;

– домашні або покупні сухарики – до смаку.

Приготування:

Підготуйте куряче філе, наріжте його на невеликі шматочки і приправте улюбленими спеціями: сумішшю перців, чилі, м’ятою і сушеним часником. Додайте трохи соєвого соусу та сіль до смаку. Маринувати не потрібно, адже маленькі шматочки швидко обсмажуються. Розігрійте рослинну олію на сильному вогні та обсмажуйте куряче філе, не зменшуючи вогню, щоб м’ясо не пустило сік і не почало тушкуватися. Смажте близько 5 – 7 хвилин, поки курка не підрум’яниться. Після цього вимкніть вогонь і залиште м’ясо на сковороді ще на 10 хвилин, щоб воно охололо. Для збирання салату використовуйте кільце діаметром 22 сантиметри. Спочатку натріть відварені яйця на великій тертці, додайте сіль і перець до смаку, заправте майонезом і розрівняйте рівним шаром. Далі викладіть обсмажені гриби, посолені та приправлені спеціями, змішані з майонезом. Наступним шаром викладіть обсмажену курку, рівномірно утрамбовуючи ложкою. На курку покладіть шар нарізаної зеленої цибулі. Якщо немає зеленої, використовуйте ріпчасту цибулю або кріп. Зверху викладіть свіжі огірки, нарізані кубиками. За бажанням замініть свіжі огірки маринованими. На огірки зробіть сіточку з майонезу та зверху натріть сир на великій тертці. Ми використовуємо моцарелу, але підійде будь-який напівтвердий сир. Салат охолоджуйте в холодильнику щонайменше 2 години, щоб він добре просочився. Перед подачею прикрасьте сухариками. Якщо домашніх сухариків немає, підійдуть покупні. Салат виходить свіжим і ніжним, із соковитою куркою, ароматними грибами, весняною легкістю свіжих огірків і хрусткістю сухариків.

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