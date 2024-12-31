У нього особлива текстура, тож ця страва стане чудовим доповненням до святкової атмосфери. Як приготувати цей особливий салат розповідає 24 Канал з посиланням на Добрі новини.
Цікаво Салат на новорічний стіл: ця закуска маєш неперевершений вигляд та смак
Салат "Блискітка"
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 380 грамів курячого філе;
– спеції: суміш перців, чилі, м’ята, сушений часник – до смаку;
– соєвий соус – до смаку;
– олія – до смаку;
– 3 – 4 варені яйця;
– 140 грамів обсмажених грибів;
– майонез – до смаку;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 3 свіжих огірки;
– 150 – 200 грамів сиру;
– домашні або покупні сухарики – до смаку.
Приготування:
- Підготуйте куряче філе, наріжте його на невеликі шматочки і приправте улюбленими спеціями: сумішшю перців, чилі, м’ятою і сушеним часником.
- Додайте трохи соєвого соусу та сіль до смаку. Маринувати не потрібно, адже маленькі шматочки швидко обсмажуються.
- Розігрійте рослинну олію на сильному вогні та обсмажуйте куряче філе, не зменшуючи вогню, щоб м’ясо не пустило сік і не почало тушкуватися.
- Смажте близько 5 – 7 хвилин, поки курка не підрум’яниться. Після цього вимкніть вогонь і залиште м’ясо на сковороді ще на 10 хвилин, щоб воно охололо.
- Для збирання салату використовуйте кільце діаметром 22 сантиметри.
- Спочатку натріть відварені яйця на великій тертці, додайте сіль і перець до смаку, заправте майонезом і розрівняйте рівним шаром.
- Далі викладіть обсмажені гриби, посолені та приправлені спеціями, змішані з майонезом. Наступним шаром викладіть обсмажену курку, рівномірно утрамбовуючи ложкою.
- На курку покладіть шар нарізаної зеленої цибулі. Якщо немає зеленої, використовуйте ріпчасту цибулю або кріп. Зверху викладіть свіжі огірки, нарізані кубиками. За бажанням замініть свіжі огірки маринованими.
- На огірки зробіть сіточку з майонезу та зверху натріть сир на великій тертці. Ми використовуємо моцарелу, але підійде будь-який напівтвердий сир. Салат охолоджуйте в холодильнику щонайменше 2 години, щоб він добре просочився. Перед подачею прикрасьте сухариками. Якщо домашніх сухариків немає, підійдуть покупні.
- Салат виходить свіжим і ніжним, із соковитою куркою, ароматними грибами, весняною легкістю свіжих огірків і хрусткістю сухариків.
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