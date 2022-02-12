Смартфон вакцинованому пенсіонеру: який насправді план затіяла держава

Володимир Зеленський виступив з ініціативою давати кожному вакцинованому пенсіонеру смартфон у подарунок. Також на додачу пільговий мобільний тариф з інтернетом.

Навіть оприлюднили деякі подробиці. Загалом отримають смартфони 8,5 мільйонів українців поважного віку.

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Запис на отримання почнеться у квітні 2022 року. Проте що то будуть за смартфони, якої фірми й коли їх на руки почнуть роздавати натепер нікому не відомо.

Пенсіонери оцінять ідею смартфонів

Нащо держава до такої ініціативи й до таких витрат вдається та чи буде з того пенсіонерам хоча б якась користь? На мою думку, користь пенсіонерам буде неймовірною.

Скажу буквально 2 слова всім тим, хто зараз розказує, що 60-річним смартфони й інтернет взагалі не потрібні. Мовляв, вони у них не розберуться і використовувати не будуть, бо не зможуть.

Якщо ви дійсно щиро так думаєте, то я вас зараз здивую. Ви, напевно, просто давно з нинішніми пенсіонерами не спілкувалися. Натепер переважна більшість із них чудово вміють і гуглити, і на ютубі передивлятися годинами цікаві відео.

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Ба більше, чимало хто з наших пенсіонерів узагалі вже проміняв телевізор на ютуб. Це я вас, як людина з телевізора, запевняю, який маю від того ютубу суцільні втрати, бо він у мене забирає глядачів.

Не варто думати, що ініціатива роздати пенсіонерам смартфони не за адресою. Навпаки, якраз пенсіонери і є тими, кому девайси і доступ до мережі вкрай будуть цікавими і потрібними.

Користуються кнопковими, бо інші не бачили

Якщо ви скажете, що, мовляв, ваша бабуся чи тітка смартфоном та інтернетом не користується, то я вам скажу, що це ваша провина.

Ви бабусі й тітці не спромоглися подарувати нормальний смартфон і не витратили кілька своїх дорогоцінних хвилин та нервових клітин, щоб навчити їх цим користуватись.



Застарілі пристрої пенсіонерів є певною провиною їхній родичів / Фото Archiburgos

Розтлумачивши основи, ви потому їх від інтернету та смартфону вже взагалі й не відірвали б. Це міф, що бабусям треба лише телефони з кнопками. Направду вони морально застарілими девайсами й дотепер користуються, бо просто не пробували кращого.

Можливий спротив, як із банківськими картками

Інший приклад наведу. Я реально пам'ятаю, як нам в Україні вводили банківські картки. Ми вчилися ними користуватися і тоді були розмови, що то все безперспективно. Мовляв, ну хто ж при розумі свої гроші зберігатиме на якійсь незрозумілій пластиковій картці.

Готівка то готівка, а довіри ж банкам немає жодної. Навколо одні хакери та шахраї, які точно спишуть з картки усі гроші, якщо їх там залишити на зайву хвилину.

В Україні був тоді спротив прогресу з банківськими картками. Зараз уже і згадати те смішно, тоді як натепер я направду готівкою взагалі майже і не користуюсь. Проте тоді в день зарплати перший до банкомата чергу займав, щоби все зняти до копійки.

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Зі смартфонами для бабусь буде так само, коли вони розпробують зручність користування ними. Вони відкриють собі світ інтернету. Ще й докорятимуть потому, а чому це Зеленський так довго тягнув і лише на 3 рік при владі додумався нарешті всім пенсіонерам роздати смартфони.

Які справжні резони запровадження нововведення

Я точно впевнений, що ініціатива корисна та потрібна. Пенсіонери її з часом точно оцінять і будуть вдячними. Проте нащо державі з порожнім бюджетом витрачати на смартфони?

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Одразу попереджаю. Якщо ви зараз скажете, що роблять таке, щоб задорого за державний кошт закупити копійчані китайські телефони, а різницю собі в кишеню покласти, то ви помиляєтесь. Це реально занадто дрібно на фоні масштабу справжніх причин, чому держава те робить.

Звісно, смартфони й інтернет роздаватимуть не для того, щоб пенсіонерам зробити приємне пенсіонерам. Це смішно було б так вважати, адже резони держави зовсім в іншому.

Облік у додатку "Дія"

Держава жадає під'єднати всіх своїх громадян до застосунку "Дія". Знову ж таки не для того, щоб українцям надавати в додатку зручні послуги. Вони там просто фантастично зручні. Ми реально в цьому попереду усієї планети. Проте цікавість держави в іншому.

Вона нас усіх візьме на облік у Дії. Зможе нас порахувати, влаштувати перепис, контролювати, обкладати податками та штрафами. Зрештою держава може зібрати про нас настільки детальну інформацію, що усім гуглам і фейсбукам навіть не снилося.

При цьому ж кажуть, що гугл та фейсбук знають про нас усе і через це знання можуть нас, людство, уже контролювати. Зрештою загнавши нас усіх в Дію.

Зможуть нарешті електронні вибори в смартфоні влаштувати. Чому нинішній владі цікаво зробити можливість голосувати на виборах у смартфоні, тому що направду ми з тими виборами маємо величезну проблему.

До дільниць доходять далеко не всі. Вибори дуже часто виграють не ті, хто має більшу й реальну підтримку населення, а ті, хто спромігся привести своїх прихильників на дільниці гречкою й адмінресурсом.

Люди не доходять до дільниць

Наведу простий приклад. Мер-космонавт Леонід Черновецький виграв вибори кілька разів, тому що самопроголошений пастир однієї з наймасовіших сект в Україні заганяв на дільниці своїх парафіян із наказом голосувати за "космонавта".



Ексмер Києва використовував нечесні методи голосування / Фото з фейсбуку Черновецького

Якщо думаєте, що такого не може бути, адже Київ, мовляв, багатомільйонне місто. Якщо навіть якась наймасовіша секта це насправді краплина в морі голосів, то ви помиляєтеся.

До прикладу, як думаєте, скількома голосами Віталій Кличко переміг останній раз на виборах? У 3-мільйонному місті Кличко набрав аж 360 тисяч голосів і фактично лише кожен десятий киянин за нього віддав свій голос.

Цього виявилося достатнім, щоб для всіх мільйонів киян Кличко став мером. Чому так? Решта просто не дійшли до дільниць.

Причина не в піклуванні про бабусь

Саме тому нинішня влада й робить усе можливе, щоб розширити кількість реальних учасників майбутніх виборів. Для того, щоб умовно Петро Порошенко зі своїм активним ядерним електоратом не повторив те, чого домоглися свого часу Черновецький та Кличко.

Вони привели на дільниці своїх прихильників, яких було направду не так багато, але оскільки всі інші виборці вибори проігнорували, то і цього виявилося цілком достатнім для перемоги.

Звісно, це фантастичний сценарій я зараз описував. Це лише для того, щоб ви зрозуміли справжні мотиви влади, яка роздає смартфони бабусям не тому що піклується за бабусь, а щоб якомога більше українців під'єднати до Дії.

Я звісно, дякую Зеленському за ініціативу відкрити пенсіонерам світ зручного мобільного інтернету, але я також з певною підозрою буду слідкувати за усіма подальшими кроками влади у реалізації електронного голосування.

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З іншого боку, може це я вже на воду дмухаю, зважаючи, що якраз в тому електронному голосуванні ми вже не будемо першими. Подібні системи й практики давним-давно існують у багатьох країнах світу.

Якраз тут Україна виступає наздоганяльною. Усі можливі маніпуляції з електронним голосуванням уже відомі, а тому реалізувати їх в Україні буде вже вкрай складно. Якщо звісно, хтось з вали собі це за мету зараз поставить.