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Смартфон LG Stylo 4 зі стилусом надійшов у продаж: ціна доволі доступна

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Смартфон LG Stylo 4
Смартфон LG Stylo 4 / Фото: LG

Компанія LG запустила у продаж смартфон LG Stylo 4. Пристрій, що оснащений великим дисплеєм і підтримує стилус, доступний зараз із дуже приємною знижкою. Його можна придбати за 179 доларів (4600 гривень).

Про це пише prostotech.com.

При цьому початкова ціна цього смартфону становить 239 доларів (6200 гривень).

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Смартфон LG Stylo 4 оснащений 6,2-дюймовим FHD + дисплеєм, роздільною здатністю 2160 x 1080 пікселів) і співвідношенням сторін 18: 9.

Смартфон підтримує технологію Screen off Memo для використання стилуса, наприклад користувачі можуть робити нотатки на дисплеї телефону без його

LG Stylo 4 працює на чіпсеті Snapdragon 450. Він має 2 ГБ оперативної та 32 ГБ додаткової пам’яті. При цьому він має слот microSD, що дає змогу розширити обсяг пам'яті. Пристрій працює на батареї ємністю 3,300 мАг.

Смартфон LG Stylo 4

Смартфон LG Stylo 4 продають із великою знижкою 

Що стосується камери, то на задній панелі інженери розмістили 13-мегапіксельну камеру, а на передній панелі – 5-мегапіксельна фронтальна ширококутна камера.

Смартфон працює на Android 8.1 Oreo в парі з призначеним для користувача інтерфейсом LG. Інші функції смартфона включають технологію DTS: X Surround Sound, QLens, NFC, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, 4G LTE, 3,5-мм аудіороз'єм і microUSB 2.0.

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Теги: Техно Смартфони LG
Джерело: 24 Канал
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