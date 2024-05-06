На Львівщині та Волині зафіксували "великодній смерч"

У західних областях України зафіксували "смерч". Незвичне природне явище вирувало на полях. Чи несе воно небезпеку і про що свідчить - розповідаємо далі.

Відповідні відео явища поширили у телеграм-каналах, а зафіксували його очевидці. 24 Канал зібрав усе, що про це відомо.

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Так, у Волинській області смерч бачили 5 травня жителі села Дмитрівка Луцького району.

Смерч на Волині: відео

Щодо Львівщини, то аналогічне явище зафіксували сьогодні, 6 травня.

Смерч на Львівщині: відео

Чи дійсно це смерч

! В Укргідрометцентрі сьогодні, 6 травня попереджали про небезпечні метеорологічні явища: до кінця доби у західних та північних областях очікуються грози. Оголошений І рівень небезпечності, жовтий.

Ігор Кібальчич, синоптик Харківського регіонального центру гідрометеорології пояснив, що смерчу не було ні на Львівщині, ні на Волині, пише ТСН. На відео зафіксовано інше природнє явище – пиловий вихор.

За словами фахівця, пиловий вихор – це не смерч чи торнадо, це різні природні явища.

"Пилові вихори – виникають влітку, коли сонце вже досить добре прогріває земну поверхню. Саме за таких умов утворюються висхідні потоки повітря", – додав Ігор Кібальчич.

Пиловий вихор утворюється саме за гарної погоди, коли на дворі сонячно та дме переважно слабкий вітерець, тримається достатньо висока температура повітря.