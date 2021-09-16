Смердючі купи та калюжі стоків: місцевий житель розповів про проблеми на окупованій Донеччині

В окупованій Макіївці, що на Донеччині, проблеми з вивезенням сміття та ремонтом проривів каналізації. Саме тому місцеві мешканці скаржаться на умови, в яких живуть.

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі. Там видно купи сміття та калюжі від проривів каналізації.

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В окупованому Донбасі стоять купи сміття

Мешканець, який живе у Макіївці опублікував відео, на якому розповів про проблеми міста. Так звана "влада" на території самопроголошених "республік" на окупованій Росією частині Донбасі не вивозить сміття та не ремонтує прорвану каналізацію.

Автор відео розповів, що мовиться про проблеми Макіївки східної.

Ось так у нас вивозять сміття. Ця купа сміття лежить вже, напевно, з місяць. Не хочуть вивозити. Смітники самі вивозять, а те, що навколо, – нікого не хвилює,

– запевнив чоловік.

Він також розповів, що вулицею "фактично тече ставок" через прорив каналізації.

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"Теж – тече вода. Протікає місяці 3 – 4 – нікому справи немає. Ось так працюють і вивіз сміття, і водоканал. За що платимо – незрозуміло", – розповів чоловік.

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