Смерть 27-річної Вікторії Тоненчук після побиття: хлопцю загиблої повідомили підозру

У Чернівцях у лікарні після сильного побиття 10 квітня померла 27-річна Вікторія Тоненчук з Глибокої. Поліція повідомила про підозру 18-річному хлопцю.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію. Ймовірно, мовиться саме про хлопця постраждалої, якого раніше називали головним підозрюваним.

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Хлопцю загиблої Вікторії Тоненчук повідомили про підозру

Правоохоронці зазначили, що жительку Чернівецького району із тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні у ніч з 5 на 6 квітня. Згодом дівчина померла.

Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті 27-річної Вікторії Тоненчук стала закрита внутрішньочерепна травма з забоєм речовини головного мозку та розвитком субдуральної гематоми, що виникла після побиття.

Під час слідства зібрано докази, які дали підстави повідомити 18-річному жителю Глибокої про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що призвело до смерті. Юнаку загрожує до 10 років позбавлення волі.

У прокуратурі повідомили, що наполягають на арешті підозрюваного. Клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу вже направили до суду.

Встановлено, що напередодні трагедії потерпіла перебувала з 18-річним знайомим. Між ними раніше виникали конфлікти, що супроводжувалися застосуванням фізичної сили щодо жінки. За цим фактом прокурори скеровували обвинувальний акт до суду, однак під час судового розгляду жінка від обвинувачень відмовилась,

– повідомляють прокурори.

Зауважимо, що Вікторія Тоненчук потрапила до лікарні у вкрай важкому стані. Медики діагностували у потерпілої крововилив у мозок, перелом черепа, розрив селезінки, а також гематоми нирки. Також у неї були множинні садна та забої обличчя, тулуба, рук та ніг. Вікторія впала у глибоку кому, її довелося під'єднати до апарату штучної вентиляції легень. До свідомості дівчина так і не прийшла.

Батько Вікторії розповів, що травм дівчина зазнала під час останньої зустрічі зі своїм хлопцем. Чоловік розповів, що спілкувався з нею що дві години. Але того дня "дзвонив, дзвонив, дзвонив", але слухавки вона так і не взяла.