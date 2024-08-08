Вбивство полоненого "азовця" Іщенка: прокуратура розпочала розслідування

Правоохоронці розпочали розслідування обставини загибелі захисника полку "Азов" унаслідок множинних травм, отриманих під час утримання у російському полоні.

Про це повідомив Офіс генпрокурора. Згідно з результатами розтину, судово-медичний експерт з'ясував, що український полонений Олександр Іщенко, який був водієм у полку "Азов", помер у СІЗО Ростова-на-Дону через "закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом".

Дивіться також Понад 95% українських військовополонених зазнали тортур в Росії, – місія ООН

Прокуратура розпочала розслідування через вбивство Іщенка

Інформація, яку ми маємо в кримінальних провадженнях, чітко вказує на те, що російські командири не лише не запобігають жорстокому поводженню з полоненими, а й заохочують такі злочини й безпосередньо віддають відповідні злочинні накази,

– заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

За оприлюдненими даними, станом на зараз встановлюють усі обставин загибелі Олександра Іщенка. Розслідування триває за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Правоохоронці наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Загалом наразі правоохоронці розслідують убивство 64 українських військовополонених російською армією. Поки постраждалими від тортур визнали понад 2,2 тисячі військовополонених.

Раніше Омбудсман звернувся до уповноваженої з прав людини у Росії, аби вона розібралася у трагічній смерті військовополоненого, якого утримувала російська сторона, та повідомила детальні обставини та причину смерті Олександра Іщенка. Він також повідомив про трагедію ООН та МКЧХ.