Викликає шок, – в ОВА вимагають публічного покарання після смерті мобілізованого на Одещині
Джерело:Олег Кіпер
В Одеській області помер Борис Глушак, якого мобілізували в армію, попри інвалідність. В Одеській ОВА заявили, що всі винні мають бути покарані.
На смерть Бориса Глушака відреагував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. За словами Кіпера, у нього багато питань до службовців, які прийняли рішення мобілізувати чоловіка.
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За справу мобілізованого взялася прокуратура
"Смерть мобілізованого на військову службу юнака з вадами здоров'я у будь-якої свідомої людини викликає шок. У мене так само, як і у суспільства, багато запитань "чому?" до тих службових осіб, які прийняли це фатальне рішення", – написав глава Одеської ОВА.
Кіпер зазначив, що очікує на правову оцінку дій службових осіб Березівського ТЦК.
Але як очільник ОВА я маю дочекатися офіційних результатів слідства і правової оцінки дій службових осіб Березівського ТЦК, які проводить Спеціалізована військова прокуратура Одеської області у рамках кримінального провадження,
– заявив він.
Очільник Одеської ОВА додав, що всі винні мають бути публічно покарані. Він також висловив співчуття рідним і близьким Бориса. "На жаль, цю непоправну втрату не компенсує навіть покарання винних", – резюмував Кіпер.
Що відомо про смерть Бориса Глушака
- Про смерть Бориса Глушака, який, ймовірно, не був придатний для служби, повідомив активіст Павло Поламарчук.
- Глушака, якому на момент смерті було всього 29 років, 1 серпня відправили служити в одну з військових частин Миколаївщини й цього ж дня ввечері він помер у частині. 4 серпня хлопця поховали.
- Наразі причини смерті Глушака встановлюють. За однією версією, він помер внаслідок серцевого нападу після отримання повістки, за іншою – у нього стався приступ епілепсії через хвилювання, що й спричинив смерть.
- Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону перевіряє законність мобілізації Глушака, а також розслідує "надання медичної допомоги".
- Крім того, розпочато кримінальне провадження щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб Березівського ТЦК та СП Одеської області.