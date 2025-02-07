У Чернівцях чоловік помер під час проходження ВЛК

На територій Чернівецького обласного ТЦК та СП загинув чоловік. Це сталося під час проходження ним військово-лікарської комісії. Вивчати обставини трагічного інциденту взялася поліція.

Відомо, що загиблий – 32-річний житель Чернівців, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Що відомо про трагедію

Правоохоронці запросили чоловіка в обласний ТЦК та СП для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився.

Попередньо, під час проходження ВЛК у буковинця різко погіршилось самопочуття, і він знепритомнів. Чоловіку одразу розпочали надавати домедичну допомогу, а на місце події було викликано медиків. Однак, під час проведення реанімаційних заходів, лікарями було констатовано смерть чоловіка.

Тіло чернівчанина направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Відомості про подію слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань з приміткою "природня смерть". Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що днями у мережі з'явилася інформація про те, що 31 січня в селищі Краснопавлівка Лозівського району хлопця намагалися насильно мобілізувати співробітники ТЦК. Йому буцімто завдали тілесних ушкоджень, від яких він помер по дорозі у лікарню. У поліції Харківщини прокоментували повідомлення у ЗМІ.