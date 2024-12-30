Байден і Трамп відреагували на смерть 39-ого президента США Джиммі Картера

29 грудня у віці 100 років помер Джиммі Картер, 39-й президент США. Він очолював країну з 1977 по 1981 рік.

Президент Зеленський відреагував на смерть Картера, зауваживши, щоглибоко цінує тверду відданість Картера християнській вірі та демократичним цінностям, передає 24 Канал.

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Реакція Джо Байдена

Нинішній президент Сполучених Штатів Джо Байден у зв'язку із загибеллю Картера оголосив 9 січня днем траура. Політик зазначив, що протягом шести десятиліть він разом із дружиною Джилл мали честь називати Джиммі Картера своїм дорогим другом.

Але надзвичайним у Джиммі Картері є те, що мільйони людей по всій Америці та світі, які ніколи не зустрічали його, теж вважали його дорогим другом,

– наголосив президент.

Байден додав, що Картер боровся за встановлення миру, просування громадянських прав і прав людини, сприяв вільним і справедливим виборам. Він рятував, піднімав і змінював життя людей по всьому світу. Він був людиною великого характеру та мужності, надії та оптимізму

Президент звернувся до молоді. Він сказав, що приклад Джиммі Картера, людини принципів, віри та смирення, розповідає про те, що значить жити цілеспрямовним життям.

"Він показав, що ми великий народ, тому що ми хороший народ – порядний і чесний, мужній і милосердний, скромний і сильний", – йдеться в офіційній заяві Байдена.

Реакція Дональда Трампа

Новообраний президент США Дональд Трампа, який вступить у повноваження наприкінці січня 2025 року, теж прокоментував смерть Картера.

Трамп зауважив, що рішуче не погоджувався з ним у філософському та політичному плані. Водночас політик вірить, що Картер справді любив і поважав Америку та "все, що вона означає".

Він наполегливо працював, щоб зробити Америку кращим місцем, і за це я віддаю йому свою глибоку повагу. Він був справді хорошою людиною і, звичайно, за ним буде дуже сумувати. Він також був дуже важливим, набагато більшим, ніж більшість президентів, після того, як залишив Овальний кабінет. Найщиріші співчуття від Меланії та мене його чудовій родині!,

– йдеться у дописі Трампа в його соціальній мережі.