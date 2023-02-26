Запитань більше, ніж відповідей, – у мережі вважають смерть косметологині Ангеліни Сердюк дивною

Вранці 24 лютого померла відома львівська косметологиня Ангеліна Сердюк. Попередньо відомо, що дівчина отруїлася чадним газом, проте точну причину загибелі повідомлять після проведення експертизи.

У мережі родичі та знайомі жінки висловлюють слова співчуття та жалю. Втім, багато користувачів соцмереж вважають смерть косметологині загадковою та навіть дивною.

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Усе дуже дивно, – що здивувало користувачів соцмереж

Під дописом про смерть 32-річної косметологині люди висловлюють слова співчуття рідним та друзям загиблої. Водночас користувачі соцмереж зазначають, що обставини загибелі Ангеліни Сердюк є дещо дивними.

Що кажуть користувачі соцмереж про загибель жінки / Скриншот 24 Каналу

Багато з недовірою ставляться до інформації про отруєння чадним газом. Мовляв, довкола ситуації більше запитань, аніж відповідей.



Не всі користувачі соцмереж поділяють версію про отруєння чадним газом / Скриншот 24 Каналу

Проте, зауважимо, що точну причину смерті має незабаром встановити судмедексперт. Крім того, відповідні служби мають перевірити усі газові прилади у будинку та у квартирі, у якій жила косметологиня.

Користувачі чекають офіційного висновку про смерть від судмедексперта / Скриншоти 24 Каналу

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Що наразі відомо про загибель косметологині

32-річна косметологиня Ангеліна Сердюк збиралася на роботу та вирішила перед виходом прийняти ванну. Коли жінка не з'явилася в салон, колеги та рідні забили на сполох.

Мати жінки зателефонувала до чоловіка Ангеліни. Він негайно поїхав додому, а по дорозі викликав "швидку".

Косметологиня лежала в ванній кімнаті й не подавала ознак життя. По приїзду, медики констатували смерть.

За попередньою інформацією, причиною смерті жінки може бути отруєння чадним газом. Наразі проводиться експертиза, яка проллє світло на трагічний інцидент.

Похорон Ангеліни Сердюк відбудеться у понеділок, 27 лютого. Жінку поховають на кладовищі у Брюховичах.