Запитань більше, ніж відповідей, – у мережі вважають смерть косметологині Ангеліни Сердюк дивною
Джерело:"Високий Замок"
Вранці 24 лютого померла відома львівська косметологиня Ангеліна Сердюк. Попередньо відомо, що дівчина отруїлася чадним газом, проте точну причину загибелі повідомлять після проведення експертизи.
У мережі родичі та знайомі жінки висловлюють слова співчуття та жалю. Втім, багато користувачів соцмереж вважають смерть косметологині загадковою та навіть дивною.
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Усе дуже дивно, – що здивувало користувачів соцмереж
Під дописом про смерть 32-річної косметологині люди висловлюють слова співчуття рідним та друзям загиблої. Водночас користувачі соцмереж зазначають, що обставини загибелі Ангеліни Сердюк є дещо дивними.
Багато з недовірою ставляться до інформації про отруєння чадним газом. Мовляв, довкола ситуації більше запитань, аніж відповідей.
Не всі користувачі соцмереж поділяють версію про отруєння чадним газом / Скриншот 24 Каналу
Проте, зауважимо, що точну причину смерті має незабаром встановити судмедексперт. Крім того, відповідні служби мають перевірити усі газові прилади у будинку та у квартирі, у якій жила косметологиня.
Користувачі чекають офіційного висновку про смерть від судмедексперта / Скриншоти 24 Каналу
До теми На Київщині через генератор загинув чоловік і його гостіЗверніть увагу! Похорон Ангеліни Сердюк відбудеться у понеділок, 27 лютого. Жінку поховають на кладовищі у Брюховичах.
Що наразі відомо про загибель косметологині
- 32-річна косметологиня Ангеліна Сердюк збиралася на роботу та вирішила перед виходом прийняти ванну. Коли жінка не з'явилася в салон, колеги та рідні забили на сполох.
- Мати жінки зателефонувала до чоловіка Ангеліни. Він негайно поїхав додому, а по дорозі викликав "швидку".
- Косметологиня лежала в ванній кімнаті й не подавала ознак життя. По приїзду, медики констатували смерть.
- За попередньою інформацією, причиною смерті жінки може бути отруєння чадним газом. Наразі проводиться експертиза, яка проллє світло на трагічний інцидент.