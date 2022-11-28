Шокований та боїться смерті: Лукашенко раптово змінив кухаря, прислугу та охорону

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хвилюється за своє життя. Він вже встиг змінити охорону та прислугу.

Такі зміни Лукашенко вніс через раптову смерть міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея. Про це заявив російський опозиціонер Леонід Невзлін.

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У Лукашенка паніка через смерть Макея

Диктатор нікому не довіряє. Небезпідставно. Він вважає, що після Макея пишний похорон можуть влаштувати вже йому. Москву не влаштовує затримка із вступом білоруської армії у війну проти України, Кремль готовий залучити всі важелі для тиску на білоруський режим,

– повідомив Невзлін.

Він розповів, що з особистих джерел у спецслужбах йому стало відомо, що смерть Макея була неприродною. За словами Невзліна, глава МЗС помер внаслідок дії отрути, розробленої у спецлабораторії ФСБ.

Тому смерть Макея викликала паніку в білоруських номенклатурних колах, але найбільше вражений Лукашенко. Так, він розпорядився замінити своїх кухарів, прислугу та охорону. До того ж дітям президента надано додаткову охорону.

Що відомо про смерть Макея

26 листопада в Білорусі помер очільник міністерства закордонних справ Володимир Макей.

Наразі невідомо, що стало причиною смерті. Володимир Макей помер у віці 64 роки.

Ба більше, Макей розпланував свій робочий тиждень. Вже 28 листопада він мав зустрітися з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим.

До речі, аналітики Інституту Роберта Лансінга підтвердили, що Кремль найближчим часом може опрацювати сценарій або з замахом на диктатора Лукашенка, або з його імітацією. Усе це, щоб залякати Лукашенка та спонукати його віддати наказ про вступ у війну на боці Росії.

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