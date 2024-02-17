У колонії назвали нову причину смерті Навального: лікар політика натякає на отруєнння "Новачком"

У російській колонії, де утримували Навального, спочатку заявили про те, що той, ймовірно, помер внаслідок відриву тромбу. Згодом матері політика повідомили нову причину його загибелі – "синдром раптової серцевої смерті".

16 лютого світ сколихнула звістка про смерть Олексія Навального у тюрмі. Більшість країн ЄС та НАТО назвали це вбивством і звинуватили Путіна. У Кремлі причетність до трагедії заперечили.

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Що сказали спочатку

Вчора вдень пропагандистські ЗМІ повідомили про смерть Навального з посиланням на Федеральну службу виконання покарань Ямало-Ненецького автономного округу, де політик відбував покарання в одній із колоній суворого режиму.

Відповідно до заяви цієї ФСВП, Навальному стало раптово погано після прогулянки. Згодом він втратив свідомість. Лікарі намагалися реанімувати його, однак марно. Медикам довелося констатувати смерть.

У провладних ЗМІ тоді висунули свою версію. Вони припустили, що в опозиціонера міг відірватися тромб.

"Синдром раптової смерті"

Наступного дня матері та адвокату Навального у колонії озвучили нову причину смерті політика. Там сказали, що він помер через "синдром раптової серцевої смерті".

Анастезіолог-реаніматолог Олександр Полупан, який лікував Навального після отруєння у 2020 році, заявив, що за такого діагнозу опозиціонер не міг спочатку відчути себе погано, а потім втратити свідомість. У разі раптової смерті пацієнт втрачає свідомість миттєво.

За словами Полупана, діагноз "раптова серцева смерть" зазвичай ставлять, якщо не виявлено інших причин при розтині.

Через що насправді міг померти Навальний

️Полупан зазначив, що названу у колонії раптову зупинку серця могло спричинити отруєння "Новачком".

: "Новачок" – одна з найбільш токсичних отруйних речовин у світі. Ця речовина нервово-паралітичної дії, що вражає нервову систему людини. Якщо отруєння не призведе до летального результату, воно може спричинити параліч.

️Полупан назвав діагноз "синдрому раптової смерті" "найзручнішим", тому що "під нього можна списати все, що завгодно".

Якщо припускати неприродну причину смерті, це найзручніший діагноз, який можна поставити,

– заявив він.

Водночас лікар зауважив. що для людей, які не мають спадкової схильності і раніше не мали короткострокових зупинок серця, – це рідкісний діагноз.

Смерть Навального у Росії: останні новини

16 лютого стало відомо про смерть Навального у колонії. У Кремлі цю новину одразу підтвердили, а ось у команді політика – ні. Адвокат Навального вирушив у селище Харп, де відбував покарання його підзахисний, аби підтвердити інформацію про його смерть.

Лише наступного дня прессекретарка Навального Кіра Ярмиш підтвердила, що він помер. Втім, тіло родичам віддати відмовилися, бо начебто з ним начебто мають провести слідчі експертизи. У колонії повідомили, що тіло покійного перебуває у Салехадрі.

Мати Навального та адвокат приїхали до салехардського моргу. Там запевнили, що тіла Навального у них у морзі немає.