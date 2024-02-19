"Згадайте похорон Пригожина": російська опозиціонерка припустила, де може бути тіло Навального

Про смерть російського політика Олексія Навального повідомили вдень 16 лютого. Відтоді минуло три доби, а рідні загиблого досі не можуть отримати та навіть з'ясувати, де перебуває його тіло.

Навіть бездиханне тіло так званого російського опозиціонера становить загрозу для Владіміра Путіна, тому його не видають рідним. Детальніше про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова.

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Максимальний маразм

Кремль панічно боїться похорону Навального, тому не виключено, що тіло загиблого політика триматимуть протягом місяця якраз до завершення перевиборів Путіна.

До слова, протягом двох днів на акціях пам'яті Олексія Навального, якого вбив російський диктатор, силовики затримали 402 людини. Також, за даними росЗМІ, понад 46 тисяч осіб відправили звернення до Слідчого комітету Росії з вимогою видати тіло опозиціонера його сім'ї.

Ми не можемо порахувати точну кількість людей, які вийшли на акції після смерті Навального. Люди кладуть квіти до пам'ятників жертвам політичних репресій, але якщо їх туди не пускають, то кладуть в інших місцях. А уявляєте, що буде якщо всі ці люди зможуть прийти на похорон,

– зауважила російська опозиціонерка.

Кремль зробить все, щоб не допустити публічного поховання Навального. Паралельно путінське оточення залякуватиме рідних політика, щоб вони взагалі не робили похорон відкритим або навіть приховали місце його поховання.

Курносова наголосила, що ми ще побачимо страшні історії про те, як російська влада намагатиметься сховати мертвого Навального від людей.

На мій погляд, це максимальний маразм. Це природно, якщо людина помирає, то люди хочуть покласти квіти й поплакати. Якби Кремль не обмежував цього, то мені здається, що ненависті до режиму було б менше,

– мовила політична аналітикиня.

Однак зараз влада Росії робить дурниці, й це добре, адже всі ще раз переконаються, настільки вони мерзотні.

Шалений тиск на батьків

Російський журналіст Олександр Невзоров сказав, що не виключено, що тіло Олексія Навального можуть привезти навіть у Кремль. До того ж він зауважив, що Путін у праві "до посиніння" тягати труп по своїх моргах і підвалах, під приводом "вивчення причин смерті".

Подібну "спецоперацію" Кремль розгорнув й після смерті ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина. Місце його поховання до останнього приховували, про нього стало відомо лише наступного дня після поховання. Однак для того, щоб приховати похорон Навального, Кремль повинен домовитися з його родиною.

Я просто уявляю, який зараз тиск відчувають батьки, адже дружина ще не приїхала в Росію. Вони (Кремль – 24 Канал) хочуть, щоб місце поховання було важкодоступним й маловідомим. Уявіть картинку, на похорон приходять посли іноземних держав, й що силовики прямо на цвинтарі будуть всіх лупити кийками?

– додала Курносова.

Вона зауважила, що Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції абсолютно правильно сказав, що смерть Навального – доказ того, що Путін не є легітимним президентом Росії.

Пошуки тіла Навального