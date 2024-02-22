Повторив те, що робив уже сотню разів: з якою метою Путін убив Навального

16 лютого стало відомо про смерть так званого опозиціонера Олексія Навального. Це сталося у російській колонії. А за три дні після цього Владімір Путін підвищив керівника системи виконання покарань Валєрія Бояринєва до генерал-полковника внутрішньої служби.

Такими діями російський диктатор яскраво демонструє, що йому вже однаково до будь-якої відповідальності. Про це 24 Каналу зазначив ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов.

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Путін перейшов червоні лінії

За словами Жирнова, Путін зробив те, що реалізовував раніше. Наприклад, історія з Навальним яскраво перегукується з отруєнням ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

"Я думав, що це буде хтось за кордоном. Я не думав, що це буде Навальний, але загалом один в один. Але це ще гірше. Бо коли намагалися вбити Скрипаля і його доньку і вони знаходилися під захистом англійців, а росіянами вони розглядалися, як іноземці. Навальний сидів в Росії, йому мали забезпечити безпеку. Але бачите, як син Кадирвоа бив у СІЗО порушника. Російські органи не відкрили кримінальну справу, бо не було події злочину, хоча ми його бачили", – зазначив він про так звану судову російську систему.

Дружина Олексія Навального публічно звинуватила Путіна у вбивстві чоловіка. Утім, російський диктатор вже не звертатиме на це уваги.

"Російська в'язниця – концтабір, де нічого людського не залишається. Путін, як керівник цієї вертикалі, несе відповідальність за це. Він перейшов червону межу. Мовляв, йому ж уже прислали ордер в Гаагу (і нічого втрачати – 24 Канал)", – додав Жирнов.

До слова, Юлія Навальна днями заявила, що продовжуватиме справу свого чоловіка. І таким чином стала новою ціллю для Путіна. Утім, їй навряд чи вдасться підняти російське суспільство.

"Декілька десятків, можливо сотень людей намагалися покласти квіти в різних містах (після смерті Навального – 24 Канал). Але якщо б вийшло хоча б 100 тисяч, то я б ще повірив у можливість чогось. В Башкирії вийшло більше людей підтримувати їхнього активіста", – додав експівробітник КДБ.

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