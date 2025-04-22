У Ватикані сказали, коли тіло Папи перенесуть до собору святого Петра
- Папу Римського Франциска перенесуть до базиліки Святого Петра. Там із ним можуть попрощатися звичайні люди.
- Очікується, що тисячі людей відвідають Ватикан під час папського міжцарів'я, щоб вшанувати пам'ять Франциска.
- На похорон Папи прибудуть світові лідери.
Папа Римський Франциск помер на другий день Великодня. Тож від пасхальних служб кардинали перейшли до поминальних.
Смерть понтифіка поклала початок довгій низці церемоній. Дата похорону Папи вже відома. Тепер же у Ватикані назвали дату перенесення тіла до собору святого Петра. Деталі передає 24 Канал.
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Коли тіло Папи Римського перенесуть до базиліки святого Петра
Зараз спочилий Франциск перебуває у каплиці "Дому святої Марти". Там із ним можуть попрощатися ватиканські працівники. У середу, 23 квітня, Папу перенесуть до базиліки Святого Петра.
Після короткої молитви, яку очолить кардинал-камерленг Кевін Фаррелл, процесія пройде через площу Святої Марти та Римських первомучеників, через арку під дзвіницею на площу Святого Петра, з якої до базиліки через центральний вхід. При головному престолі кардинал-камерленг очолить Літургію Слова, після якої можна буде віддати шану покійному,
– мовиться на сайті Vatican News.
У CNN зауважили, що зі сходом сонця на площі Святого Петра почали збиратися скорботні віряни.
"Очікується, що тисячі людей відвідають Ватикан під час папського міжцарів'я – періоду між смертю одного Папи й обранням іншого, – щоб віддати данину пам'яті Франциску і вшанувати його спадщину реформ в Католицькій Церкві. Під час свого папства Франциск відстоював прогресивні ідеї, включаючи захист планети, долю мігрантів та права ЛГБТК+", – навели дані в ЗМІ.
А в Sky News перелічили імена тих світових лідерів, хто прийде на похорон Папи. Це Дональд Трамп, Еммануель Макрон, Лула да Сілва і Володимир Зеленський. Також буде Хав'єр Мілей, президент Аргентини, з яким у Папи були непрості стосунки. До слова, Франциск став першим очільником католицької церкви з Латинської Америки.