Сьогодні йому мало б виповнитись 32, але його вбила Росія, – Притула про смерть Петриченка

Увечері 15 квітня оприлюднили трагічну звістку про смерть бійця Павла Петриченка. Він працював із Сергієм Притулою, був аеророзвідником, воював на Херсонському та Донецькому напрямках.

Про смерть воїна повідомила його сестра Марина Петриченко. Він був молодшим сержантом, командиром відділення БпЛА в 59-й ОМПБр. Мав нагороду "Залізний Хрест" від Валерія Залужного.

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Його вбила Росія

Український волонтер Сергій Притула вдень, 16 квітня, відреагував на смерть бійця та активіста Павла Петриченка, який загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Сьогодні Паші мало б виповнитись 32. Але вчора його вбила Росія. Вчора родина нашого фонду осиротіла… бо Паша був одним з тих, хто допоміг мені за 1,5 місяця довести цей фонд зі статусу "3 людини" до статусу "інституційна спроможність". Потім сказав: "ну, я вже тут все зробив, тепер треба піти повоювати",

– йдеться у дописі Сергія Притули.

Він зауважив, що Павло ще наприкінці квітня 2022 року пішов добровольцем захищати рідну землю від загарбників і "воював славно". За словами волонтера, воїн у складі 59-ї звільняв Херсонщину, потім боронив Донбас. Там і поліг під час виконання бойового завдання.

Громадський діяч розповів, що Павло був завжди скромним, протягом тривалого часу не розповідав про свої успіхи на полі бою, тому замість нього це завжди розповідали інші. Зокрема, про знищену техніку особисто чи наведенням артилерії, про те, як витягував поранених, як шукав пілотів зі збитої "сушки", як знищував ворогів.

За його словами, боєць був уособленням людини, яка не боїться брати на себе відповідальність. Він був тим, хто бореться за справедливість, любить свою країну і не відступає від принципів.

"Ми ніколи не оговтаємось від цієї втрати. Але ми, друзі Паші, зробимо все, щоб Україна ніколи не забула про свого славного сина. І щоб люди розуміли, кого ми втратили", – написав український волонтер.

Що відомо про Павла Петриченка

До війни Павло Петриченко був проєктним менеджером, співпрацював із Сергієм Притулою, був активістом й одним із засновників руху "Хто замовив Катю Гандзюк". За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення очолив штаб партії Притули.

Крім того, в одному з інтерв'ю Петриченко згадував, що думав піти в ЗСУ ще у лютому 2022 року. Але не міг собі уявити, що росіяни обстріляють Київ, висадять десант під Гостомелем і загалом масштабно атакують Україну.

Він займався постачанням військовим амуніції та зброї. Допомогу, яку передавали різні люди та організації, розподіляли серед бійців. Перші дні оборони Києва були хаотичними, але вдалося забезпечити усіх оборонців. Для цього возили зброю і під Гостомель.