Путін – найзахищеніша людина у світі: чи справді він може закінчити як Сталін

Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, що вже були спроби вбити очільника Кремля Владіміра Путіна, проте вони поки що невдалі. Є припущення, що диктатор може закінчити як керівник СРСР Йосип Сталін у 1953 році.

Його можуть вбити "свої ж", проте не близьке оточення. Для росіян є нормою бажати іншим людям швидкого кінця та страшенних мук. Ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян сказав 24 Каналу, що це проявляється навіть на побутовому рівні, коли росіяни сваряться через погоду.

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Про охорону Путіна

За словами Асланяна, головна причина російсько-української війни – диктатор Владімір Путін. Аби її закінчити, потрібно його ліквідувати. Якщо диктатора намагалися вбити, це цілком виправдано й очікувано.

Проте охорона очільника Кремля надзвичайно професійна. У багатьох олігархів не має схожого захисту. Можливо, навіть глава КНДР Кім Чен Ин відстає у цьому питанні, бо у країні переважає пропаганда.

Водночас путінську охорону вкрай складно здолати. Протоколи безпеки ретельно фільтрують у всіх можливих ситуаціях. А оскільки в Росії немає незалежних ЗМІ, навіть у разі спроби замаху на Путіна, про це ніхто не дізнається.

Припустимо, у Путіна 100 двійників. Щодня по одному вбивають. Ніхто і ніколи не дізнається про це. Загибель кожного ж них не є приводом для зняття Путіна з політичної арени. Подумаєш, хтось бачив, як застрелили Путіна, врешті-решт ця людина стане наступною. Це не означатиме, що загинув Путін,

– наголосив Сергій Асланян.

Чи може Путін закінчити як Сталін

До заяви Буданова ніхто навіть не обговорював, що Путіна можливо вбити. Тема залишалася біллю та побажанням великої кількості людей. Тепер же виявляється, що у такий же спосіб думають державні структури України. Одна справа, коли такі думки в головах звичайних людей, інша – коли обговорення починаються на такому рівні.

Йосипу Сталіну мільйони громадян також бажали смерті. Проте загинув очільник Радянського Союзу не на лаві підсудних, його не розстріляли у підвалі – швидко, конкретно й одразу. Він дожив до старості. Уже в фіналі, коли втрачав сили й не міг контролювати навіть сечовипускання, втратив спроможність керувати державою. Практично самостійно загинув.

Щодо Путіна вимальовується схожа й безнадійна картина. Щоб не відбулося, він доживе не до Гааги, а свого природного фіналу, який намагаються якнайдовше відтермінувати за допомогою всесвітніх досягнень у галузі медицини,

– сказав Асланян.

Попри санкції, Росі залишається серйозним гравцем на міжнародному ринку та споживачем технологій, матеріалів і ноу-хау. Путіна лікують медики з усього світу, хоча вітчизняна медицина також на високому рівні.

Тому слова Буданова дали надію мільйонам українців, росіянам та загалом світу. Людям важливо розуміти, що вони не одні й хтось думає так само. Ба більше, коли ж виявляється, що ще й працюють над цим питанням, то врешті-решт приходять до результату. Приміром, терориста Осаму бен Ладена намагалися усунути багато-багато років, але згодом все-таки вбили.