Знову попруть на Україну: військовий експерт припустив, чи зупинить війну смерть Путіна

Росія протягом майже 10 місяців зазнає нищівної поразки на фронті в Україні. Попри це, російський диктатор Владімір Путін не налаштований завершувати війну.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, важко сказати, де та точка неповернення, після якої Росія буде готова припинити бойові дії.

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Нарожний вважає, що навіть смерть російського диктатора Владіміра Путіна навряд чи поставить крапку у війні проти України.

Коли помре Путін – чи його вб'ють, чи його життя обірветься з природних причин – у Росії почнеться поділ влади. Всій цій зграї певний час просто буде не до України,

– сказав військовий експерт.

"Для росіян Україна – екзистенційна проблема"

За його словами, після смерті Путіна у Росії одразу низка людей можуть вступити у боротьбу за владу. Зокрема, це:

власник ВПК "Вагнера" Євгеній Пригожин;

глава Чечні Рамзан Кадиров;

секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев;

глава ФСБ Алєксандр Бортніков.

Однак, на думку Нарожного, жоден з цих представників російської політичної верхівки не відступиться від намірів завоювати Україну.

Коли хтось з цих "князьків" отримає корону, всядеться на троні та почне отримувати гроші, то знову попре на Україну. Це питання часу. Для росіян Україна – це екзистенційна проблема,

– наголосив військовий експерт.

Павло Нарожний припустив, чи війна в Україні припиниться після смерті Путіна: дивіться відео

Яка кількість трун з України змінить точку зору росіян про війну

Переслідуючи свою абсурдну мету, Кремль посилає на смерть в Україну десятки тисяч росіян. За словами Нарожного, важко сказати, коли до пересічних жителів Росії прийде прозріння. Він нагадав, що загальні бойові втрати Росії у війні проти України вже наближаються до 100 тисяч.

Росіяни продовжують отримувати труни, і поки до них все одно нічого не дійшло. Можливо, коли цифра втрат буде сягати 500 тисяч, то хоч тоді дійде,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що більшість загиблих на війні в Україні – це мордвини, буряти та представники інших національностей, яких росіяни "не помічають" у повсякденному житті. Однак, за його словами, труни з України також надходять і в Москву, Санкт-Петербург та інші великі міста Росії. Втім, це поки що не змусило росіян замислитися над доцільністю наказів Владіміра Путіна.

Становище Владіміра Путіна: коротко