У Маріуполі таємниче померли російські військові: поряд знайшли портрет Путіна
Джерело:ЗЛА МАВКА
Диверсантський рух продовжує тероризувати росіян на окупованих територіях. Лише за останніх декілька днів у Маріуполі загинуло 6 військовослужбовців армії ворога.
Поряд з ними залишили цікавий символ, що показує – окупантам на українських територіях точно не раді. Раптові смерті стали лише закономірністю.
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Окупанти раптово померли
У жіночому партизанському русі "Зла Мавка", що діє на окупованих українських територіях повідомили, що за останні декілька днів в Маріуполі загадково загинуло 6 окупантів.
Відомо, що двоє з них були застрелені прямо на вулиці – одним з них був російський офіцер. Четверо інших окупантів знайшли мертвими на одному з пляжів Маріуполя. Цікаво, що біля них лишили характерний символ.
Поряд із тілами знайшли портрет Володимира Путіна. На ньому кров'ю одного із загиблих було написано: "Ідіть",
– повідомили у партизанському русі.
ФСБ одразу пообіцяло, що знайдуть та покарають винних – навіть попри те, що вони дуже добре підготовлені. Однак партизани наголосили, що їх можуть знайти першими.
Партизанський рух
- Партизани знайшли базу російських військових у Горлівці, яка була розміщена у профілакторії. Координати відповідного об'єкту уже повідомили відповідним особам
- Агентам руху "Атеш" у Криму вдалося зняти на камеру російських військових, які пересувалися просто на громадському транспорті. Вони навіть не підозрювали, що прямо за їх спинами знаходяться партизани.
- Також днями партизани здійснили вилазку на базу спеціального моторизованого полку росіян у Москві. "Атеш" попередили окупантів, що продовжуватимуть збирати інформацію і готуватися до проведення диверсій.