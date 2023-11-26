У Маріуполі таємниче померли російські військові: поряд знайшли портрет Путіна

Диверсантський рух продовжує тероризувати росіян на окупованих територіях. Лише за останніх декілька днів у Маріуполі загинуло 6 військовослужбовців армії ворога.

Поряд з ними залишили цікавий символ, що показує – окупантам на українських територіях точно не раді. Раптові смерті стали лише закономірністю.

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Окупанти раптово померли

У жіночому партизанському русі "Зла Мавка", що діє на окупованих українських територіях повідомили, що за останні декілька днів в Маріуполі загадково загинуло 6 окупантів.

Відомо, що двоє з них були застрелені прямо на вулиці – одним з них був російський офіцер. Четверо інших окупантів знайшли мертвими на одному з пляжів Маріуполя. Цікаво, що біля них лишили характерний символ.

Поряд із тілами знайшли портрет Володимира Путіна. На ньому кров'ю одного із загиблих було написано: "Ідіть",

– повідомили у партизанському русі.

ФСБ одразу пообіцяло, що знайдуть та покарають винних – навіть попри те, що вони дуже добре підготовлені. Однак партизани наголосили, що їх можуть знайти першими.

Партизанський рух