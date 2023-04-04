Занадто дрібна персона: Гудков припустив, хто може стояти за ліквідацією Татарського

Поки важко стверджувати, хто саме організував вбивство російського пропагандиста Владлена Татарського, адже перевіреної інформації досить мало. Є кілька можливих варіантів.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Його здивувала така "рішуча" і швидка реакція слідчого комітету Росії та конкретні заяви вже на наступний день після вбивства Владлена Татарського.

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Там різко заявили, що все організували українські спецслужби, які нібито завербували дівчину. Хоча минула невелика кількість часу. І результатів експертиз та інших перевірок точно не було.

Ще навіть доба не минула; немає результатів перших обстежень; немає допитаних людей. І так різко зробили заяву, а потім сталася атака кремлівських пропагандистів, що "страна должна сплотітса". Таке враження, ніби це було за сценарієм,

– зауважив Гудков.

Хто міг знищити Татарського

Як припускає Гудков, вбивство могли скоїти представники російських радикальних організацій. Можливо, під керівництвом російських спецслужб, які хотіли загострити ситуацію та підняти ескалацію.

Паралельно можна розглянути версію про власні бандитські "міжусобиці". Не варто відкидати, що Татарський перейшов комусь дорогу або умовно "нечесно" розділив вкрадені гроші чи інші ресурси. Тому його могли вбити, а все вже потім видали за політичну акцію.

Гудков припустив, хто міг організувати вбивство Татарського: дивіться відео

Гудков сумнівається, що до цього причетні українські спецслужби. Хоча б через, що Татарський – не така й знаменита людина. Вони, мабуть, обрали б когось впливовішого.

Мене збентежив "калібр". Ну зовсім не та людина, щоб аж так організовувати. Якби це були українські спецслужби, то вони б знищили значно шкідливішу та небезпечнішу фігуру. А це – якийсь блогер, "воєнкор", не дуже популярний грабіжник,

– вважає Гудков.

Вбивство Татарського: коротко

В одному з кафе Санкт-Петербурга стався гучний вибух 2 квітня. Саме там виступав російський пропагандист та "воєнкор" Владлен Татарський, який загинув на місці.

Пізніше в мережі опублікували відео знищення пропагандиста. На ньому зафіксовані останні секунди перед вибухом.

Окупанти звинувачують у вбивстві росіянку Дар'ю Трепову, яку нібито завербували українські спецслужби. Хто це така – детальніше читайте у матеріалі 24 Каналу.