Смерть 5-річного хлопчика під час видалення зубів: підозрювана лікарка мобілізувалася до ЗСУ

Львівська анестезіологиня Ірина Пода, підозрювана у смерті 5-річного Велеса Пашника під час лікування зубів, мобілізувалася до Збройних Сил. Адвокати жінки клопочуть про зупинку її справи.

Водночас батько хлопчика вважає це способом уникнення відповідальності, повідомляє 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

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Лікарка, яку підозрюють у халатності, мобілізувалася

Батько померлого хлопчика, Віктор Пашник, розповів, що підозрювана лікарка Ірина Пода мобілізувалася через рекрутинговий центр. Невдовзі суд має розглянути клопотання захисників жінки про призупинення справи.

Звісно, що це портновщина, можливість уникнути покарання та відповідальності,

– переконаний Віктор.

Відповідно до закону, мобілізація на військову службу є підставою для зупинки провадження у справі. Поки лікарка перебуватиме на службі, термін давності спливатиме. Важливо, що санкції статей, за якими лікарка отримала підозру, передбачають до 5 років в'язниці.

Що відомо про смерть хлопчика