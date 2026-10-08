Росія має довгу історію приховування правди, – Сибіга про спалах чуми у Росії

В Іркутській області після смерті 28-річної працівниці протичумного інституту ізолювали майже 200 людей. У регіоні поширюються повідомлення про можливу загибель жінки від легеневої чуми, а в кількох лікарнях міста запровадили карантинні заходи.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соціальній мережі X.

Що відбувається в Іркутську?

2 жовтня у Шелеховській районній лікарні померла 28-річна Дарія Шипілова. Вона працювала в Іркутському науково-дослідному інституті протичумних захворювань Сибіру та Далекого Сходу.

Невдовзі після її смерті в Іркутській області почали поширюватися повідомлення про те, що причиною смерті могла бути легенева чума. Після цього близько 200 людей, які контактували з жінкою, ізолювали та помістили під медичне спостереження.

Крім того, у кількох лікарнях Іркутська запровадили карантинні заходи. Водночас навколо обставин смерті та можливого спалаху захворювання залишається чимало запитань.

В українському МЗС також прокоментували ситуацію щодо можливої епідемії на Росії.

Москва має давній досвід приховування правди: витік сибірської виразки 1979 року у Свердловську, Чорнобильська катастрофа 1986 року, справжні масштаби COVID-19 у 2020 – 2022 роках,

– наголосив Сибіга.

Водночас він звинуватив Росію у застосуванні хімічної зброї проти України та згадав про погрози використання ядерної зброї.

Існують достовірні докази того, що Росія застосовувала хімічну зброю в Україні. Вона також погрожує застосувати ядерну зброю у своїй геноцидній війні. Світ не повинен чекати чергової катастрофи, перш ніж ставити запитання. Росія повинна розкрити всі факти, пов'язані з цією справою, надати прозорі епідеміологічні дані та співпрацювати з міжнародними механізмами. Коли йдеться про небезпечні патогени, секретність є загрозою для всіх,

– підсумував він.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що наразі Вашингтон не має підтверджень того, що спалах невідомої хвороби в Росії може бути пов’язаний із біологічною зброєю. Водночас американські фахівці продовжують вивчати ситуацію та оцінювати можливі ризики.

Трамп також звернув увагу на недостатню кількість публічної інформації з боку російської влади та порівняв її реакцію з поведінкою Китаю на початку пандемії COVID-19.

Водночас російська влада не підтверджує спалах чуми та заявляє, що йдеться про "пневмонію невідомої етіології".