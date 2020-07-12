Імовірним винуватцем смертельної ДТП біля Козина на Київщині є чоловік із прізвищем Желепа. У мережі пишуть, що він викрав Mercedes, в якому зіткнувся з Hyundai. Крім того, раніше він убив на дорозі жінку та за це потрапив до в'язниці. Найближчим часом його мають затримати.

Що відомо про винуватця ДТП біля Козина

У момент аварії він перебував у нетверезому стані (драгер показав 1,37 проміле). Також чоловік мав ознаки наркотичного сп’яніння. "Київ оперативний" пише, що мовиться про пана Желепу А. М.

До теми ДТП біля Козина на Київщині: п'яний водій вбив цілу родину, зокрема двох дітей – відео, фото

Зараз він перебуває у лікарні та найближчим часом його мають затримати за відповідною статтею Кримінального кодексу.

За інформацією ресурсу, Желепа працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автомобіль подали у розшук, як викрадений. Саму ж машину зареєстровано на жінку на ім’я Ольга Віталіївна, що народилася в 1971 році.

Також у мережі пишуть, що пан Желепа в 2010 році точно так само вбив жінку. Але відбув покарання та вийшов на свободу.

Ще одна гучна ДТП На Львівщині автомобіль збив пішохода та з’їхав у річку: водієві стало зле за кермом

Дивіться відео, як водій-убивця проходить тест на драгері

Основне про смертельну ДТП біля Козина на Київщині

Інцидент трапився надвечір 12 липня на Старообухівській трасі.

Тут зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter і легковик Hyundai, в якому перебували 5 людей, зокрема діти.

Водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу в напрямку Києва та зіткнувся з Hyundai. Згодом о дин із автомобілів викинуло на узбіччя в паркан . Крім того, всю дорогу усипало уламками.

. Крім того, всю дорогу усипало уламками. У результаті загинули щонайменше 4 людини, двоє дорослих і двоє дітей . Ще одного 12-річного хлопчика у важкому стані госпіталізували.

. Ще одного 12-річного хлопчика у важкому стані госпіталізували. Загиблі – ціла родина: батько, мати та донька 8 років. Це пасажири Hyundai. Хлопчики 10 та 12 років перебували у Mercedes (в лікарні помер 10-річний).

Дивіться момент смертельної ДТП біля Козина на Київщині