Був добровольцем: з'явились подробиці про військового, якого на блокпосту Києва збили на смерть

Вночі 22 жовтня на в'їзді до Києва на блокпості на смерть збили військовослужбовця. Військовим, якого в Києві збив на смерть адвокат, виявився Василь Кирій.

Мер Броварів Ігор Сапожко розповів, що Василь Кирій, якого в Києві на смерть збив адвокат, з квітня 2022 року став до лав Добровольчого формування Броварської міської територіальної громади №1 "Дозор". Він ніс службу на одному з блокпостів.

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Прощання з військовим відбудеться 25 жовтня

У середу, 25 жовтня, Броварська громада попрощається з Василем Кирієм. Прощання відбудеться о 10:30 на Майдані Свободи у Броварах.

Відспівування об 11:00 у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Героїв України, 22-а).



Василь Кирій, якого на смерть збили на блокпості в Києві / Фото з телеграму міського голови Броварів

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