Був добровольцем: з'явились подробиці про військового, якого на блокпосту Києва збили на смерть
Джерело:Ігор Сапожко
Вночі 22 жовтня на в'їзді до Києва на блокпості на смерть збили військовослужбовця. Військовим, якого в Києві збив на смерть адвокат, виявився Василь Кирій.
Мер Броварів Ігор Сапожко розповів, що Василь Кирій, якого в Києві на смерть збив адвокат, з квітня 2022 року став до лав Добровольчого формування Броварської міської територіальної громади №1 "Дозор". Він ніс службу на одному з блокпостів.
До теми Водій Honda вдався до екстреного гальмування: деталі смертельної ДТП на блокпості в Києві
Прощання з військовим відбудеться 25 жовтня
У середу, 25 жовтня, Броварська громада попрощається з Василем Кирієм. Прощання відбудеться о 10:30 на Майдані Свободи у Броварах.
Відспівування об 11:00 у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Героїв України, 22-а).
Василь Кирій, якого на смерть збили на блокпості в Києві / Фото з телеграму міського голови Броварів
Смертельна аварія на блокпості в Києві: подробиці
- Вночі 22 жовтня під час комендантської години сталася смертельна аварія на в'їзді до столиці. Водій авто Honda, який на смерть збив військового виявився адвокатом Віталієм Туровським. До цього він займався справами про п'яне водіння.
- За версією правоохоронців, водій намагався встигнути заїхати до Києва до того, як почала діяти комендантська година.
- У патрульній поліції розповіли деталі смертельної аварії. Водій, побачивши вантажівку на досить близькій дистанції, вдався до екстреного гальмування. Після цього він не впорався з керуванням і здійснив різкий рух кермом у праву сторону й збив військового.
- Винуватцю смертельної аварії повідомили про підозру. Після цього Шевченківський районний суд Києва обрав адвокату безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.