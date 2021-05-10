На Буковині автомобіль вилетів з траси: загинула 10-річна дівчинка

В селі Тарашани Чернівецького району відбулась дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Volkswagen злетів з траси і перевернувся.

Внаслідок аварії постраждало двоє дітей. Зокрема 10-річна дівчинка загинула на місці інциденту, а хлопчика забрали з тілесними пошкодженнями до лікарні.

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В ДТП постраждало двоє дітей

На місце події приїхали правоохоронці Чернівецького районного управління поліції. Згідно з їхньою інформацією, хлопчик отримав низку забоїв та травму голови, дівчинку врятувати не змогли.

Слідчі працюють на місці ДТП, щоб встановити обставини аварії. Також вони розв'язують питання, аби внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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