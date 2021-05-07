Лише 2 тижні за кермом: дівчину, яка спричинила смертельну ДТП на Буковині, заарештували

У селі Кам'янка, що у Чернівецькій області, нетвереза 18-річна дівчина не впоралася з керуванням та перекинулася. У результаті загинула її пасажирка, ще один чоловік травмувався.
За порушення правил безпеки руху 18-річній дівчині загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі її заарештували без права внесення застави.
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Посвідчення водійка отримала нещодавно
Слідчі вже з'ясували: дівчина лише 2 тижні тому отримала водійське посвідчення. Незважаючи на можливі ризики, вона порушила відразу декілька вимог правил дорожнього руху.
Зі слів очевидців, водійка:
- перевищила допустиму швидкість руху;
- не впоралася з керуванням;
- зіткнулася з бетонною огорожею.
До того ж, за результатами експертизи стало ясно: дівчина перебувала за кермом у стані алкогольного сп'яніння.
Під час дорожньо-транспортної пригоди 24-річний пасажир отримав травму голови та стегна, а 25-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці події.
Пасажирка загинула на місці / Фото Нацполіції
Дівчину взяли під варту
Слідчі поліції повідомили водійці про підозру за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.
За клопотанням поліцейських дівчині обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без прави внесення застави.
Подібні ДТП на Буковині
- За минулий тиждень у Чернівецькій області сталися ще щонайменше 2 подібні аварії.
- 5 травня у селі Коритне водій автомобіля Audi не впорався з керуванням, в'їхав огорожу та перекинувся. Від отриманих травм чоловік загинув на місці ДТП.
- 3 травня у селі Тарасівцях 21-річний чоловік не впорався з керуванням автомобіля, злетів з дороги та перекинувся. Унаслідок аварії він загинув на місці.