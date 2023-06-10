На Київщині сталась жахлива аварія: є загиблі та травмовані

В Київській області, біля села Чупира Білоцерківського району сталось смертельне ДТП. Зіткнулися легковий автомобіль Hyundai та мінівен Renault.

Загинуло двоє людей, 8 – травмовано, серед них є діти. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

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Аварія сталася на трасі Київ-Одеса

Відомо, що жертвами інциденту стали чоловік і жінка, пасажири мікроавтобуса.

В результаті ДТП поблизу села Чупира двоє людей – чоловік та жінка, які перебували в мікроавтобусі Renault загинули. Ще 5 людей травмовано, з яких двоє дітей,

– повідомив Нєбитов.



Внаслідок аварії є двоє загиблих / Фото Нацполіції

Пасажири легковика отримали травми

Одна дитина в тяжкому стані. В іншому авто Hyundai також троє потерпілих, їх доставлено до лікарні.

Про обставини аварії інформації наразі немає. На місці зіткнення працювали поліцейські Київщини, співробітники ДСНС і медики.



Обставини смертельної аварії встановлюють / Фото Нацполіції



Пасажири легкового автомобіля отримали травми / Фото Нацполіції

До слова, 6 червня у центрі Києва теж трапилась ДТП за участі трьох автомобілів. Призвів до неї білий легковик, водій якого, ймовірно, не впорався з керуванням на пожвавленій вулиці. Минулось без жертв.