Смертельне зіткнення кросовера та вантажівки на Сумщині: загинули кілька осіб
Джерело:Поліція Сумської області
У Сумській області ввечері 17 вересня сталась моторошна автотроща. Toyota Highlander не розминулась з вантажікою DAF, троє людей загинули.
Трагедія трапилась близько опівночі на автошляху Суми – Київ – Юнаківка, неподалік Штепівки.
До теми У Києві судитимуть водія, який зоп'яну затиснув жінку між машиною та вантажівкою
Загинули троє пасажирів Toyota
Як розповіли у поліції, 32-річний водій Toyota допустив зіткнення з вантажівкою з причепом.
На місці трагедії загинули троє пасажирів кросовера: 41-річна жінка та двоє чоловіків – віком 41 та 45 років. Їхні травми виявились несумісними з життям. Водій легковика потрапив до лікарні, його стан – важкий.
Стан водія кросовера – важкий
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі тривають слідчі дії.
Коротко про останні резонансні ДТП в Україні:
- На трасі Дніпро – Запоріжжя 17 вересня в аварію потрапили одразу 4 легковики, вантажівка та мотоцикл. Постраждалих немає.
- Неподалік Самбора автомобіль на швидкості влетів в огорожу кладовища. Водій загинув.
- На кордоні у Шегинях вантажівка розчавила водія. Він намагався потрапити у власну фуру.
- Смертельна аварія сталась і на об'їзній Харкова 16 вересня. ВАЗ зіткнувся з бусом і вилетів з дороги. Водій загинув.