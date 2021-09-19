Смертельне зіткнення мотоцикла та мікроавтобуса на Буковині: загинули двоє юнаків

У Дністровському районі Чернівецької області сталась трагічна ДТП. Зіткнення мікроавтобуса та мотоцикла забрало життя двох хлопців – 19 та 20 років.

Моторошна автотроща сталась 19 вересня близько 4 ранку у селі Владична. Мотоцикл зіткнувся з мікроавтобусом Renault Master.

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Загинули водій та пасажир мотоцикла

Хлопці, які їхали на мотоциклі: 20-річний водій та його 19-річний пасажир отримали травми, які були несумісні з життям. 57-річний водій мікроавтобуса не постраждав.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Аварія сталась у селі у Дністровському районі / Фото Нацполіції

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група / Фото Нацполіції

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