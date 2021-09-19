Смертельне зіткнення мотоцикла та мікроавтобуса на Буковині: загинули двоє юнаків
Джерело:Поліція Чернівецької області
У Дністровському районі Чернівецької області сталась трагічна ДТП. Зіткнення мікроавтобуса та мотоцикла забрало життя двох хлопців – 19 та 20 років.
Моторошна автотроща сталась 19 вересня близько 4 ранку у селі Владична. Мотоцикл зіткнувся з мікроавтобусом Renault Master.
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Загинули водій та пасажир мотоцикла
Хлопці, які їхали на мотоциклі: 20-річний водій та його 19-річний пасажир отримали травми, які були несумісні з життям. 57-річний водій мікроавтобуса не постраждав.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження
На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
Коротко про останні резонансні ДТП на Буковині:
- У центрі Чернівців авто застрягло у проваллі.
- Також на початку вересня у маршрутки в обласному центрі відлетіло колесо, постраждала жінка.
- А 2 серпня у Чернівецькій області мотоцикліст потрапив під потяг, врятувати його не вдалось.