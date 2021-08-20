Смертельне зіткнення та пожежа: у ДТП на Запоріжжі загинули кілька людей, серед них – діти

Трагедією завершилась поїздка у Запорізькій області. Два легковики зіткнулись на автодорозі "Харків – Сімферополь". Жертвами аварії стали 4 людей, серед них двоє – діти.

Автівки не розминулись близько 4 ночі 20 серпня. ДТП сталась між села Високе та Радісне Михайлівського району.

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Ще двоє постраждалих у ДТП потрапили до лікарні

Після зіткнення одна з машин спалахнула. Смертельною аварія стала для 4 людей, з них двоє – діти до 8 років. Ще двоє потерпілих потрапили до лікарні. Їхній стан оцінюють як середньої важкості.

На місці моторошної автотрощі працювали 10 рятувальників, які залучили 3 одиниці техніки.

Дивіться на карті, де розташоване село Радісне Запорізької області:

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