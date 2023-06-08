Смертоносний "Містер сидр": спирт для нього зберігався на складах російського МВС

Спирт для напою "Містер сидр", який вбив в Росії більше 30 людей, крали зі складів МВС окупантів. Спирт цей зберігався там аж з 2012 року, а красти його допомагав сержант місцевої поліції.

Через "прикрий" інцидент вже звільнили російського генерал-майора, заступника начальника Самарського МВС Юрія Сафронова. Російські ЗМІ повідомляють, що затримали також двох місцевих мешканців, які і крали спирт та сержанта поліції, що мав би охороняти склад, передає 24 Канал.

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Як виготовляли "Містер сидр"

Спирт на складах Самарського МВС зберігали з 2012 року, з якої причини – невідомо. Відповідальним за його крадіжку визнали Юрія Сафонова, генерал-майора Росії. Також затримали двох самарців, що крали спирт та сержанта поліції. Він мав охороняти склад, натомість не тільки допустив крадіжку, але і допомагав виносити ящики зі спиртом.

. Про отруєння від напою "Містер сидр" у Росії стало відомо на початку червня. Наразі відомо вже про 32 росіян, які не пережили дегустацію напою. Ще 44 людини отримали отруєння.

Серед постраждалих від "Містера сидру" є одна вагітна жінка та четверо неповнолітніх. Нещодавно в Росії затримали і 32-річного власника фірми "Анді", яка і виробляла сурогатний напій. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Раніше чоловіка вже притягали до відповідальності за торгівлю сидром без відповідних дозволів.

Постраждали від напою жителі шести російських регіонів, найбільше – в Ульяновській області.

Масове отруєння сидром в Росії: коротко