У Зеленського пов'язують смерті кримських активістів з репресіями Росії

Нещодавно стало відомо про трагічну смерть кримського активіста Джеміля Гафарова. Йому відмовили у наданні належної медичної допомоги.

Політв'язень загинув у російській в'язниці. На жаль, репресії проти українців у тимчасово окупованому Криму посилюються. Про це 24 Каналу сказав заступник постійного представника Президента України в АР Крим Денис Чистіков.

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Репресії посилюватимуться і надалі

За минулий тиждень було дві смерті кримських політв'язнів на території Росії. Чистіков наголосив, що відповідну інформацію представництво разом з правозахисниками поширило серед міжнародної спільноти.

Ми бачимо, що Росія відчуває наближення свого краху і посилює переслідування українських політв'язнів, зокрема на території Криму,

– відзначає заступник представника президента в АР Крим.

Після Нового року було затримано і зараз перебувають під вартою 6 громадян України з-поміж кримських татар. Рідні та знайомі, які прийшли їх підтримати, також були затримані й притягнуті до адміністративної відповідальності. Загалом це 26 осіб, поступово їх звільняють.

Такими діями Росія демонструє посилення репресій. Ворог розуміє, що рух спротиву на території тимчасово окупованого Криму зростає,

– зауважив Чистіков.

Про це свідчать такі активності як: "Жовта стрічка", "Атеш", "Кримська бойова чайка". Вони вказують на збільшення кількості прихильників, які готові не лише демонструвати підтримку, а й до більш активних дій.

Крім того, додає Чистіков, згідно з інформацією південного командування, мешканці Криму відчувають наближення ЗСУ та очікують звільнення тимчасово окупованого півострова.

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