У Зеленського пов'язують смерті кримських активістів з репресіями Росії
Нещодавно стало відомо про трагічну смерть кримського активіста Джеміля Гафарова. Йому відмовили у наданні належної медичної допомоги.
Політв'язень загинув у російській в'язниці. На жаль, репресії проти українців у тимчасово окупованому Криму посилюються. Про це 24 Каналу сказав заступник постійного представника Президента України в АР Крим Денис Чистіков.
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Репресії посилюватимуться і надалі
За минулий тиждень було дві смерті кримських політв'язнів на території Росії. Чистіков наголосив, що відповідну інформацію представництво разом з правозахисниками поширило серед міжнародної спільноти.
Ми бачимо, що Росія відчуває наближення свого краху і посилює переслідування українських політв'язнів, зокрема на території Криму,
– відзначає заступник представника президента в АР Крим.
Після Нового року було затримано і зараз перебувають під вартою 6 громадян України з-поміж кримських татар. Рідні та знайомі, які прийшли їх підтримати, також були затримані й притягнуті до адміністративної відповідальності. Загалом це 26 осіб, поступово їх звільняють.
Такими діями Росія демонструє посилення репресій. Ворог розуміє, що рух спротиву на території тимчасово окупованого Криму зростає,
– зауважив Чистіков.
Про це свідчать такі активності як: "Жовта стрічка", "Атеш", "Кримська бойова чайка". Вони вказують на збільшення кількості прихильників, які готові не лише демонструвати підтримку, а й до більш активних дій.
Крім того, додає Чистіков, згідно з інформацією південного командування, мешканці Криму відчувають наближення ЗСУ та очікують звільнення тимчасово окупованого півострова.
Що відбувається у Криму: останні новини
- У тимчасово окупованому Криму ФСБ влаштувала обшуки у будинках кримських татар. Представники спецслужби затримали та відвезли у своє відділення декількох чоловіків.
- Як зауважив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, на території півострова розпочалася антиукраїнська істерія. Окупаційна адміністрація забороняє українську символіку та навіть пісні.
- На Новий рік у Криму сталося те, чого аж ніяк не очікувала окупаційна влада. Так, у новорічну ніч після виступу президента України Володимира Зеленського у Сімферополі, Євпаторії, Керчі та Джанкої запустили салюти. Такі проукраїнські прояви демонструють, що в Криму є люди, які підтримують Україну та чекають на ЗСУ.