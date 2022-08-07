Смертність у лікарнях Маріуполя зросла у понад 5 разів, – радник мера назвав причини

Ситуація у багатостраждальному Маріуполі досі критична. Місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

Смертність зросла у декілька разів, навіть у лікарнях. Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Увага Я була дуже щаслива повертатися навіть до цих руїн, – жителька Маріуполя про приїзд у місто

За його словами, окупантам теж про це відомо, оскільки приховувати це вже немає як.

"Ми навіть намагалися порахувати, навіть цього тижня, скільки людей загинуло, зокрема, у лікарнях. Вони зрозуміли, звідки ми брали дані, тому що в окупантів вистачило розуму вивішувати списки загиблих", – сказав Андрющенко.

Гине більше людей, ніж під час потужної хвилі СOVID

Так, за минулий тиждень лише у одній найменшій лікарні Маріуполя – швидкої допомоги – загинуло 36 людей.

Для порівняння: під час хвилі коронавірусу, коли була надвелика смертність у всіх містах, найвищою точкою для Маріуполя сталовило 20 людей за тиждень. І це по всіх лікарнях міста.

Тоді у місті мешкало 530 тисяч людей, зараз їх залишилось приблизно 130 тисяч.

Уп'ятеро менше людей. Цифри по одній лікарні вказують, що смертність зросла навіть більше, ніж у 5 разів. Це просто жах, насправді,

– сказав радник мера міста.

Також радник міського голови припустив, що смертність зростатиме ще більше.

На це є декілька причин:

більшість людей у місті – літні люди з хронічними захворюваннями, яких ніхто не лікує;

ліків бракує;

гуманітарна катастрофа.

Андрющенко про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео

Ситуація у Маріуполі критична