У Смілі вибухом рознесло житловий будинок: є загиблий

На Черкащині у місті Сміла 14 липня вибух зруйнував приватний будинок. Жертвою трагедії став власник будинку.

Пресслужба Міністерства внутрішніх справ повідомила, що "під завалом рятувальники знайшли тіло власника".

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До ДСНС надійшла інформація, що о 09:15 у місті Сміла в одноповерховому приватному житловому будинку стався вибух (попередньо газового балона), як наслідок, з горінням, руйнуванням даху та зовнішньої стіни,

– мовиться у повідомленні.

За даними рятувальників, "о 10:05 пожежу ліквідували на площі 50 метрів квадратних, об 11:10 під завалом виявили тіло власника будинку". Відомо, що це – чоловік 1966 року народження.

"Від ДСНС залучили 14 рятувальників та 3 одиниці техніки", – розповіли у МВС.

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