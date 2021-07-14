У Смілі вибухом рознесло житловий будинок: є загиблий
Джерело:телеграм МВС України
На Черкащині у місті Сміла 14 липня вибух зруйнував приватний будинок. Жертвою трагедії став власник будинку.
Пресслужба Міністерства внутрішніх справ повідомила, що "під завалом рятувальники знайшли тіло власника".
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До ДСНС надійшла інформація, що о 09:15 у місті Сміла в одноповерховому приватному житловому будинку стався вибух (попередньо газового балона), як наслідок, з горінням, руйнуванням даху та зовнішньої стіни,
– мовиться у повідомленні.
За даними рятувальників, "о 10:05 пожежу ліквідували на площі 50 метрів квадратних, об 11:10 під завалом виявили тіло власника будинку". Відомо, що це – чоловік 1966 року народження.
"Від ДСНС залучили 14 рятувальників та 3 одиниці техніки", – розповіли у МВС.
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