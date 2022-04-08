Сміливість – наш національний ресурс: в Україні запустили флешмоб #BRAVEUKRAINE
8 квітня 2022 , 18:26Читать новость на русском
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
З початку нападу Росії на нашу країну українці вразили весь світ своєю відвагою та мужністю. Через це у президента вирішили запустити флешмоб #BRAVEUKRAINE
За цим хештегом українці можуть публікувати відео та фото про сміливість нашого народу. Їх зможе побачити весь світ.
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Про новий флешмоб розповів президент Володимир Зеленський.
Сміливість не купити. Не забрати. Сміливість – бути Україною. Сміливість – наш національний ресурс,
– наголосив глава держави.
Він закликав усіх українців долучатися до цього флешмобу, а також опублікував перші відео.
Дивіться відео з флешмобу #BRAVEUKRAINE: