І смішне, і дивне: перші враження від путінського параду у Москві
Джерело:фейсбук Олени Риковцевої
Перші враження від параду. Путін. Мова банальна, без сенсацій.
На нас готувалися напасти, ми завдали превентивного удару. Зі смішного. Америка не пустила до нас свято своїх ветеранів. Які, певне, спали і бачили прилетіти до Москви через Стамбул.
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Що дивного було
З дивацтв. Промову свою зачитував з якоїсь маленької книжечки. Сторінки тому доводилося часто перевертати.
Перед лайкою щодо Америки була помітна пауза. І ще. Зайшовши на гостьову трибуну, потис руки ветеранам і типу ветеранам і пішов шукати своє місце. Знайшов його по якійсь табличці та згортку.
Путін дивно поводився на параді / Скриншот видео
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Вчепився в пакунок
Так і сидів, вчепившись у цей пакунок. Можливо, в нього була загорнута валізка. Шойгу. Нового тільки те, що на ногах. А так, перехрестився як завжди. Дімон. Як завжди спав. Більше поки що нічого цікавого.
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