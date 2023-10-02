Процес виробництва порушений: показуємо на карті Смоленський авіазавод, куди прилетіли дрони

1 жовтня українські дрони атакували російський Смоленський авіазавод. Там виробляли ракети Х-59.

Три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень. Де розташований Смоленський авіазавод, куди прилетіли БпЛА – розповість 24 Канал.

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Де розташований Смоленський авіазавод

Смоленський авіаційний завод розташований у Смоленську. З 1990-х займається власними розробками, проте основною діяльністю заводу є ремонт та технічне обслуговування раніше випущених лайнерів, постачання комплектуючих для інших авіаційних підприємств.

З 2004 року входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

3 червня 2022 року підприємство включено до списку санкцій Євросоюзу. А 24 березня 2022 року завод було включено до списку санкцій США.

Також підприємство перебуває під санкціями Японії, Канади, України та Швейцарії.

Смоленський авіазавод на карті

Удар українських дронів по Смоленському заводу: що відомо