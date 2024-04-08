У Смоленській області "гепнувся" міст з автівками: є жертва та поранені

8 квітня у російській Вязьмі обвалився міст прямо на залізничні колії. Припускають, що причиною аварії міг стати "вік" конструкції.

Цьогорічна весна стала періодом викриття недолугості та бездіяльності російської влади. Як сніг зійшов із землі, так і впали маски з обличь тамтешніх посадовців. Тим часом, як в Оренбурзькій області прорвало дамбу на річці Урал і затопило низку населених пунктів, на Смоленщині завалився автомобільний міст.

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У Вязьмі впав міст з автівками

Як повідомляють росЗМІ, у Вязьмі, що у Смоленській області, впав Панінський міст, коли по ньому рухалися дві машини – вантажівка та легковик.

За словами місцевих, обвалилися чотири прольоти, що проходили над залізничними коліями. Рух поїздів на перегоні Вязьма – Сємлєво зупинено.

Також уламки пошкодили газову трубу та обірвали дроти електромереж. Подачу газу перекрили, вибуху та пожежі вдалося уникнути.

Скільки людей постраждало

Попередньо, внаслідок падіння конструкції одна жінка, яка перебувала у легковому авто, загинула. Ще 6 людей поранені, 5 госпіталізували. Серед них – водії обох машин. Керманич вантажівки перебуває у важкому стані. Крім того, серед постраждалих є дитина 2010 року народження.

ЗМІ пишуть, що загибла жінка їхала за дитиною до дитячого садка. Її чоловік воює за Путіна в Україні.

Міст був "поважного віку"

Панінський міст, що поєднує центр Вязьми з промисловими мікрорайонами Московський та Ювілейний, а також із селищем Вязьма-Брянська, міг впасти через старість. Відомо, що його збудували ще у 1980 році. У 2018 році влада обіцяла провести капітальний ремонт дорожнього покриття. Для цього мали виділити близько 10 мільйонів рублів ( приблизно 110 тисяч доларів).

Місцеві жителі неодноразово зверталися до органів влади із проханнями відремонтувати шляхопроводи. Через шість років скарг справа мала зрушити з мертвої точки – готувався аукціон на проведення ремонтних робіт. Втім, міст не "дотерпів".

Крім того, у 2023 році Панініський міст мали обстежити. На цю справу було виділено 1,5 мільйона рублів.

Кадри з місця ДТП у Смоленській області / Фото соцмережі

Нещодавно смертельна аварія сталася у Ярославській області. Там потяг зіткнувся з рейсовим автобусом.