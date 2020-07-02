Відставка Якова Смолія з посади голови Нацбанку болюче може вдарити не лише по Україні, а і по світовому валютному ринку. У підсумку може виникнути навіть економічна катастрофа.

Фурса про відставку Смолія

Фінансовий експерт зауважив, що причина відставки Смолія – політичний тиск на незалежний Національний банку. Більше того, вона сталася невдовзі після отримання Україною траншу від МВФ. Про це Фурса написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Як пояснює фінансист, Україна в особі президента підписала меморандум із Фондом, де обіцяла дотримуватися правил і поважати незалежність регулятора. Але зрештою ці домовленості порушила.

За словами Фурси, доливає олії у вогонь і те, що Україна провела розміщення єврооблігацій, і як тільки угоду було закрито, оголосили про відставку Смолія.

Найбільші світові Фонди відчули себе ідіотами. Адже для інвесторів теж немає нічого важливішого незалежного Національного Банку. В результаті цієї ночі найбільші світові інвестори, що керують трильйонами доларів, намагалися відіграти назад це угоду. І вимагають визнати її недійсною,

– підкреслив експерт.

Він наголошує, що будь-якому разі виник це колосальний скандал, де

або Україна кидає інвесторів, помахавши їм ручкою;

або Мінфін скасовує угоду та стикається з безпрецедентною ситуацією, адже такого взагалі не повинно відбуватися ніде та ніколи.

Вплив відставки Смолія на ситуацію загалом

Паніка на валютному ринку та відхід можливих інвесторів

Фурса зауважив, що тепер нічого хорошого чекати не слід. Передусім найближчим часом слід очікувати паніку на валютному ринку та відхід усіх можливих інвесторів.

"Якщо хтось ще не бачив сигналів, то ось вони. Тепер не помітити їх буде неможливо. Але її згладити дозволять накопичені цим же НБУ резерви", – каже експерт.

Перехід контролю над НБУ

Ще один Смолія – це контроль над НБУ переходить на нинішнього його противника, адже інакше до чого цей політичний тиск. Відбудеться це у середньостроковій перспективі.

З одного боку, це шанс для Коломойського відкотити ситуацію щодо "Приватбанку". З іншого – це доступ до управління фінансами країни людей, які пропагують запуск верстата, життєдайну інфляцію та девальвацію,

– підкреслив Фурса.

За його словами, ці ж люди завжди говорили, що в дефолті немає нічого поганого. Але в Україні було вже безліч прикладів того, коли вмикали верстат. У підсумку завжди було дуже боляче.

Економічна катастрофа

Фурса переконує, що у довгостроковій перспективі може статися економічна катастрофа, або так званий дефолт.

"Водночас, підрив довіри стався абсолютний. Тепер важко уявити, який вигляд матиме співпраця з МВФ і іншими нашими західними партнерами. Швидше за все, її не буде. Як і хотів 61% українців. А це прямий шлях до дефолту", – вважає фінансовий експерт.

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За його словами, хоча Україна й набралася грошей, але їх вистачить на кілька місяців. Проте, в умовах відтоку капіталу та за складної ситуації з коронавірусом і кризою цей крок є самогубством.

"Постає питання, коли цей картковий будиночок звалиться. Але тепер всі особи, що ухвалюють рішення, зрозуміють, що він точно повинен впасти. І це стане просто справою часу. Зрештою, ми матимемо справу з прогнозом, який сам собою стає реальністю", – заявив Фурса.

Він додає, що емоційна все це важко. З одного боку, абсолютна холодна вирішеність майбутнього. Тобто, абсолютно є очевидним, що буде тепер і що це точно буде. Але не можна сказати, в які дати та що справді трапиться. А з іншого боку – це боляче. Тому що бачиш, як "тріумфують мерзотники".

"І так, хотілося б сказати, що ця історія стане для всіх уроком. Що Україна зрозуміє, відчувши на власній шкурі, що означає популізм. Але важко в це повірити. Ми йдемо шляхом Латинської Америки. Де кожен раз популісти повертаються. Знищують економіку. І йдуть. А потім їх вибирають знову", – підсумував Фурса.

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