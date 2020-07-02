У банківській системі адекватна ліквідність - незважаючи на кризу ніяких набігів на банки не було в 2020 році. Товариші депутати, яких вам ще реформ не вистачає?

Чего вам не хватает, депутаты?

1. Хотите печатать деньги? Продуктивную эмиссию хотите? Сколько – 200−300 млрд? А почему так мало? Ведь остановиться реально будет сложно. Кроме того, открою тайну – деньги в экономику попадают не только через кэш – у денег есть много каналов. Один из них – кредитование.

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А вот прямое финансирование правительства Нацбанком запрещено. Чтобы его реализовать, придется возвращать схемы прокручивания денег через частные или госбанки, как когда-то уже делали для капитализации государственной энергетической компании, да и не только.

2. Хотите более высокой инфляции, чтобы переложить инфляционный налог на плечи наиболее бедных слоев населения? Вы действительно считаете, что именно так наполняется бюджет и так "служат народу"?

3. Хотите более высокой девальвации, чтобы пострадали снова-таки украинские работники, которые получают доход в гривне, но выиграли (как было исторически) "экспортеры" – во многом, просто часто олигархи? Или просто соскучились по украинским курсовым качелям?

4. Хотите ухода "ненавистного" иностранного капитала из страны, и как результат снижения золотовалютных резервов?

5. Доступ к рефинансированию тоже хотите вернуть – так чтобы кредитовать близкие банки под ноль? А они чтобы кредитовали дружественный вам бизнес тоже по очень низким ставкам? Вы действительно думаете, что это все еще возможно?

6. Хотите вернуть национализированный банк в руки прошлых собственников? Или вернуть на рынок обанкроченные банки украинских олигархов? Вы действительно думаете, что это именно то, что нужно сегодняшней банковской системе?

7. Роста кредитования хочется? А что если иностранные банки, наоборот, перестанут кредитовать? Будете заставлять кредитовать государственные банки, уничтожив их наблюдательные советы и назначив туда новых менеджеров? Так проходили уже это в прошлом. Как говорил один уважаемый человек: в балансах госбанков можно увидеть лица и хвосты всех предыдущих правительств. До сих пор разбираем завалы: с 2008 по 2014 годы госбанки выдали украинских олигархам $10 млрд кредитов – 100% невозврат, а потом за счет тех же украинских налогоплательщиков капитализировали эти банки на те же $10 млрд долл.

8. Хотите, чтобы международные партнеры ушли из Украины, и весь мир смотрел на Украину, как на изгоя во время мирового кризиса?

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А теперь пару слов о НБУ:

1. Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году – Central Banking Awards.

2. Глава НБУ – лучший центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets).

3. Инфляция 1,7% – НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране.

4. Учетная ставка НБУ 6% – самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка – реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире.

5. Международные резервы НБУ = 28,5 млрд долларов и растут несмотря на кризис.

6. Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис.

7. В банковской системе адекватная ликвидность – несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году – НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в 2 раза больше, чем в 2015 году.

8. Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс тесты.

9. Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков.

10. Банковская система прибыльная три года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный "Приватбанк" несколько дней назад перечислил 24,5 млрд грн дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11,5 млрд грн дивидендов).

11. НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране – как результат на сегодня более 50% карточных операций – безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику.

12. С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей.

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13. Глава НБУ – один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на 5 млрд долларов, по которому Минфин недавно получил 2.1 млрд долларов для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС.