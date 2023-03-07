Резніков пояснив, якою має бути "смуга безпеки" навколо України, про яку казав Буданов

Олексій Резніков прокоментував, якою, на його думку, має бути "смуга безпеки" навколо України після перемоги. Міністр оборони пояснив, що мовиться про дві паралельні інституції, які мають стати такою "смугою".

За даними Міністра оборони, мовиться про формулу миру Володимир Зеленського та потужну Україну. Варто зауважити, що Верховна Рада вже внесла зміни до законодавчих актів, згідно з якими Київ розширить і замінує стратегічну смугу кордону з Білоруссю та Росією.

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Як Резніков бачить смугу безпеки навколо України

Олексій Резніков прокоментував заяву глави української розвідки Кирила Буданова про смугу безпеки навколо України, щонайменше з російського боку, на глибину 100 кілометрів і більше.

Смугою безпеки мають стати дві паралельних інституції. Перше – це план з 10 пунктів – відома Формула миру президента Зеленського. Він має всі складові побудови майбутньої безпекової архітектури у світі, ключовим елементом якої буде Україна. Щоб унеможливити нові спроби вирішувати побажання від сусідів через військову агресію,

– заявив Резніков.

За словами міністра, набуття членства в НАТО та Євросоюзі – це один з ключових елементів такої безпекової архітектури. Звісно ж, це трапиться після перемоги.

"Друге – це побудова української потужної сучасної держави з дуже розвиненим сектором безпеки й оборони, нормальною регулярною армією та розумінням, що служити в армії – модно і престижно", – пояснив міністр оборони.

Що казав Буданов про "смугу безпеки" України

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що перший етап війни закінчиться виходом на кордони 1991 року.

За словами очільника розвідки, далі треба створити зону безпеки навколо кордону. Мовиться про більш-менш нормальну територію в радіусі 40 кілометрів. Кирило Буданов уточнив, що бажано, звичайно ж, щоб мовилося про цілих 100 кілометрів.

Генерал-майор пояснив, що це має бути демілітаризована зона. У її радіусі не має бути жодного озброєння. Там має бути контроль над ситуацією. Це дасть Україні достатньо часу на реакцію, якщо ворог захоче напасти знову.

Ба більше, Кирило Буданов пояснив, що станом на лютий 2023 року, якщо порівнювати війну з футбольним матчем, то вона наразі на 70-й хвилині. Якщо ж говорити про рахунок, то він 1:1, адже як у росіян, так і в нас є певні перемоги. Детальніше про позицію Буданова – читайте тут.