Норвегія передасть Україні оборонні технології та профінансує виробництво снарядів

Уряд Норвегії відкрив шлях для передачі оборонних технологій Україні. Дозволив виробництво артилерійських снарядів. Ба більше, виділить відповідне фінансування.

Це підтвердив прем'єр-міністр Норвегії. Йонас Гар Стере наголосив, що важливо зміцнити здатність українців виробляти сучасні артилерійські снаряди.

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Норвегія профінансує виробництво снарядів в Україні

Глава норвезького уряду зауважив, що Україна має велику потребу в артилерійських боєприпасах, аби протистояти російській агресії.

Наш уряд вжив низку заходів для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів у Норвегії. Водночас ми бачимо, що важливо зміцнити здатність українців виробляти сучасні артилерійські боєприпаси в Україні,

– підкреслив Йонас Гар Стере.

Компанія Nammo уклала угоду, яка сприяє налагодженню ліцензійного виробництва артилерійських снарядів калібром 155 міліметрів в Україні українською оборонною компанією. Сили оборони будуть використовувати ці боєприпаси.

Норвегія наразі робить внесок, передаючи боєприпаси зі своїх власних запасів і безпосередньо від промисловості. Тепер Nammo хоче поділитися своїм "рецептом" з Україною. Це означає, що українські сили можуть отримувати постачання швидше,

– заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Норвезький уряд підтримує співпрацю і вирішив внести кошти, щоб Nammo могла передати технології та досвід українському партнеру. Фінансування здійснюється через програму Нансена.

Для України та для нашої власної безпеки абсолютно важливо, щоб Норвегія продовжувала підтримувати оборонну боротьбу України. Співпраця з українським оборонно-промисловим комплексом є мудрим і ефективним способом підтримки українських сил,

– наголосив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Норвегія передасть Україні технологію виробництва снарядів / Фото Nammo