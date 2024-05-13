Атака на ТЕЦ у Бєлгороді, тактичний успіх ворога біля Вовчанська: хронологія 810 дня війни

02:31, 13 травня

Міністерство оборони України на тлі наступу росіян у Харківській області прокоментувало заяви, що нібито в регіоні немає фортифікацій.

Бригадний генерал Олександр Яковець пояснив, що найбільш підготовленим є третій оборонний рубіж, який облаштовують на деякій відстані. Тобто там, де вже можна використовувати залізобетонні споруди та засоби інженерного озброєння.

Перед ним – той (другий – 24 Канал) рубіж, де працюють підрозділи командування Сил підтримки ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Він теж обладнується у різних умовах на різних ділянках. Зокрема, на Харківщині – це під постійними обстрілами противника. Навіть на відстані від 15 до 17 кілометрів,

– сказав він.

За словами посадовця, перший рубіж – або так званий "передній край" – утримують та обладнують самі підрозділи. Там говорити про використання важкої техніки, залізобетонних споруд, на жаль, немає можливості.