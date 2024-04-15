Чехія законтрактувала перші 180 тисяч снарядів для України, – прем'єр
Джерело:Financial Times
Чехія уклала контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.
Так, планується ще законтрактувати ще сотні тисяч боєприпасів. Зокрема, йдеться про цифру у 300 тисяч.
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Чехія вже законтрактувала 180 тисяч боєприпасів для України
За словами прем'єр-міністра Чехії Петр Фіала, ситуація в Україні є критичною. Він зазначив, що в українських захисників закінчуються боєприпаси і тому вони змушені щодня ухвалювати складні рішення.
"Це надзвичайно ускладнює для них утримання лінії фронту – тієї лінії, від якої залежить безпека і майбутнє всієї Європи", – підкреслив глава чеського уряду.
За словами прем'єр-міністра, успіх чеської ініціативи з пошуку боєприпасів для України пояснюється її "оманливою простотою".
Ми працюємо над тим, щоб отримати ще 300 тисяч снарядів і вже уклали контракти на перші 180 тисяч. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями,
– повідомив Фіала.
Окрім цього, Фіала вказав, загалом до ініціативи приєдналося близько 20 країн.
800 тисяч снарядів для України
- Нагадаємо, ще в лютому президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна знайшла для України 800 тисяч снарядів, але для їхньої передачі потрібне фінансування.
- Президент Чехії Петер Павел повідомив журналістам 7 березня, що зібрано усю суму на боєприпаси для Сил оборони. Він сказав, що снаряди "мають бути в Україні найближчими тижнями".
- 800 тисяч снарядів повинно вистачити на пів року, щоб щодня можна було вистрілювати до 5 тисяч одиниць.