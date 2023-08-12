Скільки Україна отримала боєприпасів із запланованого мільйона: в ЄС дали відповідь

Країни-члени Євросоюзу узгодили план щодо передачі ЗСУ мільйона артилерійських боєприпасів впродовж року. Представник ЄС назвав кількість снарядів, яку ЗСУ вже отримали.

Речник Європейського Союзу Петер Стано розповів про план Брюсселю щодо допомоги Україні у протистоянні повномасштабній агресії Росії. Представник ЄС пояснив, яку його частину союзники вже змогли втілити у життя.

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Скільки боєприпасів отримала Україна

Євросоюз вже поставив ЗСУ 223 800 боєприпасів згідно з першою частиною плану. Мовиться про снаряди різних типів

Країни-члени (Євросоюзу – 24 Канал) поставили близько 223 800 артилерійських боєприпасів – далекобійних самохідних, високоточних боєприпасів, а також мінометних боєприпасів,

– пояснив Стано.

Він додав, що ЄС також передав Україні 2300 ракет усіх типів.

Що цьому передувало

Наприкінці зими наші воїни зіткнулися з нестачею артилерійських боєприпасів. Країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання ЗСУ цих снарядів. Весною Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу.

Планується зробити спільні закупівлі боєприпасів та ракет й передати Україні мільйон снарядів. Також Брюссель хоче відшкодувати країнам-членам ЄС приблизно половину вартості снарядів, наданих з їхніх арсеналів.

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