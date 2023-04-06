Дозволяють влучно бити по росіянах: Залужний показав роботу зі снарядами Excalibur

Українські військові продовжують ефективно використовувати зброю, яку нам надають міжнародні партнери. Так, з допомогою високоточних снарядів Excalibur перетворюють техніку ворога на брухт.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виклав ролик з нашими захисниками. Вони поділилися враженнями від використання снарядів Excalibur у роботі по російській техніці.

Читайте також Як Китай готується до війни та мобілізації, спецтрибунал для Путіна: про що пишуть західні ЗМІ

Танки перетворюються на груду металу

Наш захисник Володимир, який працює з артилерійськими розрахунками, розповів про успішне знищення танка Т-72. Він зауважив, що ця бойова машина ворога перебувала на рубежах у напрямку наших військових на відстані двох кілометрів. Танк ворога спочатку обстріляли, після чого він виїхав на місце, де від нього і залишилася груда металу. А сталося це завдяки одному точному удару з допомогою Excalibur.

Наші захисники знищують техніку ворога снарядами Excalibur: дивіться відео

Для ефективного виснаження ворога велике значення має вплив артилерії та використання високоточних снарядів Excalibur. Це дозволяє максимально влучно вражати техніку та живу силу противника,

– зауважує Володимир.

Він також наголосив на важливості цілодобового артилерійського вогню по ворогові на Правобережжі. За словами захисника, це дозволило позбавити ворога величезної кількості техніки. Крім того, у загарбників стало на два комплекси С-300 менше. А цими установками окупанти обстрілювали Миколаїв.

Зауважимо, що втрати ворога щоденно ростуть шаленими темпами. Щоденно понад пів тисячі загарбників вдається відправити на той світ.

Запакували уже понад 175 тисяч "пакетів"

Станом на ранок 5 квітня Генштаб повідомив, що наші військові ліквідували 176 240 російських бійців. Зауважимо, що реальна цифра може бути значно більшою. Слід розуміти, що точно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій неможливо.

Значно менше стало й техніки. Так, на брухт за понад рік повномасштабного вторгнення перетворили 3 629 танків, 7 005 бойових броньованих машин, 2 707 артилерійських систем, 532 РСЗВ, а також 280 одиниць засобів ППО.

3 629 танків, 7 005 бойових броньованих машин, 2 707 артилерійських систем, 532 РСЗВ, а також 280 одиниць засобів ППО. Крім того, на балансі "другої армії світу" вже не дорахуються 306 літаків, 291 гелікоптера, 2 283 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 911 крилатих ракет, 18 суден, 5 573 автомобілів й автоцистерн, а також 299 одиниць спеціальної техніки.