Генштаб показав боєприпаси калібру 152 міліметрів, які серійно виготовляє Укроборонпром

Укроборонпром запустив виробництво боєприпасів калібру 152 міліметри. Українські захисники вже отримали частину снарядів.

Так, у Генштабі ЗСУ показали артилерійські боєприпаси калібру 152 міліметри серійного виробництва Укроборонпрому. Відповідні фото оприлюднили у соцмережах.

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На фото одразу чотири українські снаряди, виготовлені Укроборонпромом.На кожному з них символічний підпис. Зокрема:

за Гостомель та "Мрію",

за Балаклію та Ізюм,

за Харків та Львів,

від команди Укроборонпрому.

Разом переможемо,

– підкреслили у Генштабі ЗСУ.



Боєприпаси калібру 152 міліметри, виготовлені на Укроборонпромі / Фото Генштабу ЗСУ

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Коротко, що відомо про виготовлення українських боєприпасів

4 листопада міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україні налагодили виробництво боєприпасів калібром 152 міліметри. Нові артилерійські снаряди до радянських систем вже пройшли необхідні випробування.

Згодом, 21 листопада в Укроборонпромі наголосили, що ці 152 міліметри української люті зовсім скоро будуть по всій лінії фронту. Натомість окупанти "ловитимуть привіти".

Нещодавно серійний боєприпас українського виробництва показала парамедик та волонтер Юлія Паєвська (Тайра).

Зауважимо, що снаряди калібром 152 міліметри призначені для артилерійських систем. В Укроборонпромі наголосили, що боєприпаси вже не перший місяць виготовляють за технологією НАТО. Снаряди допоможуть зменшити залежність нашої артилерії від постачань з-за кордону.

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