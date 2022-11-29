Генштаб показав боєприпаси калібру 152 міліметрів, які серійно виготовляє Укроборонпром

29 листопада 2022 , 13:02
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Укроборонпром запустив виробництво боєприпасів калібру 152 міліметри. Українські захисники вже отримали частину снарядів.

Так, у Генштабі ЗСУ показали артилерійські боєприпаси калібру 152 міліметри серійного виробництва Укроборонпрому. Відповідні фото оприлюднили у соцмережах.

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На фото одразу чотири українські снаряди, виготовлені Укроборонпромом.На кожному з них символічний підпис. Зокрема:

  • за Гостомель та "Мрію",
  • за Балаклію та Ізюм, 
  • за Харків та Львів,
  • від команди Укроборонпрому.

Разом переможемо, 
– підкреслили у Генштабі ЗСУ. 


Боєприпаси калібру 152 міліметри, виготовлені на Укроборонпромі / Фото Генштабу ЗСУ

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Коротко, що відомо про виготовлення українських боєприпасів 

  • 4 листопада міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україні налагодили виробництво боєприпасів калібром 152 міліметри. Нові артилерійські снаряди до радянських систем вже пройшли необхідні випробування.
  • Згодом, 21 листопада в Укроборонпромі наголосили, що ці 152 міліметри української люті зовсім скоро будуть по всій лінії фронту. Натомість окупанти  "ловитимуть привіти".
  • Нещодавно серійний боєприпас українського виробництва показала парамедик та волонтер Юлія Паєвська (Тайра).
  • Зауважимо, що снаряди калібром 152 міліметри призначені для артилерійських систем. В Укроборонпромі наголосили, що боєприпаси вже не перший місяць виготовляють за технологією НАТО. Снаряди допоможуть зменшити залежність нашої артилерії від постачань з-за кордону. 

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Автор: Юлія Лобурак