Від них немає захисту: як снаряди зі збідненим ураном вплинуть на фронт

Україна може отримати снаряди зі збідненим ураном. І росіяни уже починають панікувати, адже захисту від них просто немає. Снаряди зі збідненим ураном можуть легко пробити будь-яку броню.

Передача Україні снарядів зі збідненим ураном може суттєво вплинути на збільшення кількості знищеної техніки ворога. Детально про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Чим особливі снаряди зі збідненим ураном

У ЗМІ повідомляють, що Сполучені Штати Америки наступного тижня можуть передати Україні снаряди зі збідненим ураном. Мовиться, зокрема про бронебійні оперений підкаліберні снаряди (БОПС).

Це оперений дріт зі збідненого урану або з наконечниками зі збідненого урану. Уран сам загоряється від температури більшої за 600 градусів. Дротик, "вдягнений у шкіру", яка нагадує снаряд, щоб ним можна було вистрілити й перенести кінетичну енергію пострілу в сам дріт,

– пояснив Роман Світан.

Густина збідненого урану у два з половиною рази більша ніж у сталі, тож снаряд легко може пробити будь-яку броню. Потім кінетична енергія переходить в теплову, нагріваючи дротик. Це призводить до його загоряння у, наприклад, танку.

"Ці БОПСи передадуть, ймовірно, з ABRAMS – танками, які можуть вступати в успішний бій з танками противника. Один БОПС – це один знищений танк. Росіяни дуже бояться таких снарядів, бо в них немає вибуху як такого. Він проламує броню разом з динамічним захистом", – зауважив військовий експерт.

Узагальнено кажучи, від снарядів зі збідненим ураном немає захисту. Тож попадання в танк – це стовідсоткове його знищення. Тому не дивно, що окупанти так бояться нової допомоги від американських союзників.

Роман Світан про снаряди зі збідненим ураном: дивіться відео

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