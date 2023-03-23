"Червона лінія" Росії зітреться: Україна отримає снаряди зі збідненим ураном, попри істерики

Міністерство оборони Британії оголосило, що в Україну відправлять снаряди зі збідненим ураном. Росіяни панікують та знову нагнітають про "початок ядерної війни". Втім нові поставки не мають ніякого стосунку до ядерної зброї.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, ніякої "грізної відповіді" від Росії на поставки зброї не буде. Можливі лише погрози та залякування.

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Ядерна зброя для Лукашенка

21 березня у Міністерстві оборони Британії повідомили, що передадуть Україні бронебійні снаряди, які містять збіднений уран. Самопроголошений президент Білоусі Олександр Лукашенко бідкався, що, мовляв, "на Заході ні в кого немає гальм" і погрожував "страшною відповіддю" від Росії.

Борис Тизенгаузен підмітив, що, крім того, Лукашенко пригрозив, що Росія начебто передасть Білорусі зброю зі справжнім ураном, а не збідненим.

Ніхто тобі, Лукашенко, не дасть цієї зброї – це перше. По-друге, є договір про нерозповсюдження ядерної зброї, за яким заборонено передавати її третім країнам. Якби хотіли (росіяни – 24 Канал), Лукашенко б щось вже отримав,

– зазначив політтехнолог.

Самопроголошений президент Білорусі просто використовує подібні моменти, щоб канючити щось. Втім ядерної зброї він точно не отримає. Хоча б з тих міркувань, що Лукашенка в певний момент можна буде "прибрати" зі сторони Росії. Якщо у нього буде ядерна зброя – зробити це буде вже складніше.

Борис Тизенгаузен про снаряди зі збідненим ураном: дивіться відео

Збіднений уран – стандартний компонент

Тизенгаузен пояснив, що снаряди зі збідненим ураном не мають ніякого стосунку до ядерної зброї. Суть цього боєприпасу в тому, що збіднений уран є в сердечнику, і забезпечує додаткову бронебійність снарядам. Дослідження, які проводили зокрема після війни в Іраку на американських військовослужбовцях, показали, що використання цих боєприпасів ніяк не вплинуло на опромінення військових.

"Те, що Росія кричить про ядерну зброю, то це зрозуміло. Почули "уран" – і все, це ядерна зброя. Нагадаю, що збіднений уран використовують і у виробництві броні тих же танків Abrams. Він має високу густину та міцність, відповідно покращує якість броні", – зауважив політтехнолог.

Реакція Росії

Президент Росії Владімір Путін сказав, що "Росія реагуватиме на цю подію". Втім "реагували" і на Bayraktar, і на HIMARS. Борис Тизенгаузен переконаний, що погрози про використання ядерної зброї залишаться лише на словах, як і раніше. Хоч і погрожувати росіяни можуть і надалі кожного дня.

Ще одна "червона лінія" Росії просто зітреться, – підсумував політтехнолог.

Крім того, додав, Тизенгаузен, це не зупинить наших західних партнерів від поставок цієї зброї.

Що відомо про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном